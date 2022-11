Cambia la raccolta differenziata e la pulizia delle strade: tutte le novità

A Monza rivoluzione nella raccolta differenziata. A un anno dall’avvio della sperimentazione introdotta dalla giunta Allevi, adesso il governo Pilotto apporta nuove modalità nella raccolta dei rifiuti e nella pulizia della strade. Una rivoluzione che prenderà il via da martedì 15 novembre (mentre per le nuove modalità di pulizia della strada bisognerà attendere l’1 dicembre).

Sacco rosso più piccolo

La prima importante novità riguarda il famigerato sacco rosso, quello per il residuo, che fin dall'inizio della sua introduzione (marzo 2022) aveva portato molte critiche soprattutto per le grandi dimensioni. In arrivo sacchi rossi più piccoli (che passeranno da 70 litri a 40 litri). Il kit annuale di sacchi per la raccolta è differenziato in base alla tipologia di utenze. Alle utenze domestiche viene distribuito un sacco più piccolo (da 40 litri anziché 70 litri) fornito alle famiglie in base al numero di componenti: 52 sacchi per i nuclei con 1 o 2 componenti; 78 sacchi per i nuclei con 3 o 4 componenti; 130 sacchi per i nuclei con 5 o più componenti. Alle utenze non domestiche viene distribuito un sacco più grande (da 110 litri anziché 70 litri) in numero di 52 pezzi, qualora non siano già in possesso dei bidoni/cassonetti già forniti da Impresa Sangalli. I sacchi gialli da 110 litri (per plastica e lattine) sono distribuiti alle utenze domestiche in numero di 52.

Distribuzione nei quartieri

Cambia anche la modalità di distribuzione dei sacchi. I monzesi non dovranno più recarsi presso la sede di Impresa Sangalli, ma fino al 18 dicembre verranno organizzati punti di distribuzione direttamente nei 10 quartieri. La mappa dei centri di distribuzione e tutte le informazioni sui luoghi e le modalità di ritiro sono online sul sito www.monzapulita.it.

Cestini tecnologici

Novità anche per quando riguarda i cestini pubblici. In questi mesi si sono susseguiti, soprattutto sui social, molte lamentele da parte dei cittadini non solo per la mancanza di cestini in città o la presenza di cestini vuoti, ma anche per il loro utilizzo come pattumiera domestica. Dal comune di Monza fanno sapere che "è già in corso da alcune settimane la sostituzione dei cestini pubblici: nel centro storico vengono installati 200 cestini Mecorà a tre scomparti per consentire la differenziazione dei rifiuti. Nel resto della città vengono installati, invece, 500 cestini da 40 litri Liberty che prevedono anche il posacenere e una calotta superiore per impedire conferimenti scorretti dei rifiuti casalinghi". L’obiettivo finale è rinnovare completamente gli oltre 2.300 cestini attualmente presenti in città uniformandoli con i soli due modelli in corso di installazione in queste settimane: in seguito saranno apposti degli appositi “sensori di riempimento” che consentiranno agli operatori di monitorare da remoto i cestini e programmarne lo svuotamento in modo più razionale.

Pulizia della strada: ritorno al passato

Infine un ritorno al passato per quanto riguarda la pulizia della strada. Dall’1 dicembre ritorna il divieto di sosta in concomitanza del servizio di spazzamento delle strade. "La scelta - si legge nella nota ufficiale diffusa dal comune di Monza - è dettata dalla necessità improrogabile di pulire a fondo la città, operazione che non è stata possibile con i metodi utilizzati finora. La presenza di fogliame e di residui di rifiuti ai bordi dei marciapiedi, inoltre, rappresenta un problema di igiene in primis, oltre a un impedimento rischioso per il sistema fognario in prossimità di caditoie e tombini: per questi motivi si è ritenuto di reintrodurre lo spazzamento a strada libera".

“Dobbiamo constatare che il tempo della sperimentazione è concluso e il risultato non positivo lo hanno decretato direttamente i cittadini - spiegano il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore all’Ambiente Giada Turato -. Per questo stiamo modificando, un passo dopo l’altro, i tasselli necessari a rendere la nostra una città pulita, come Monza si merita”.