Un milione e 300 mila metri cubi di nuovo cemento che cambieranno la città di Monza

Che il Coordinamento dei Comitati e delle associazioni sia critico con la giunta Pilotto è un dato risaputo. Adesso organizzano persino una sorta di “contro manifestazione” in concomitanza della Settimana del paesaggio, il grande evento organizzato dal Comune di Monza alla fine di maggio. Ma il Coordinamento che riunisce comitati e associazioni ambientaliste non crede alla Monza green promossa dalla giunta di centrosinistra e organizza negli stessi giorni (dal 24 maggio al 4 giugno) una serie di eventi dove mette ai raggi X la città di Teodolinda, analizzando le scelte urbanistiche che l’hanno cambiate e quelle che la cambieranno.

Che cosa ha fatto la giunta

“Crediamo non basti parlare di ‘paesaggio’ per dimostrare di averne cura e salvarlo - spiegano gli organizzatori -. Quanto ne abbiamo già perso e ne perderemo ancora? Servono atteggiamenti e comportamenti coerenti. Questa giunta si caratterizza per aver fatto e scritto nel programma elettorale dichiarazioni a difesa del territorio e dell’ambiente che ora sta smentendo nei fatti. Appena eletta, ha smentito clamorosamente la parte del programma del sindaco e della coalizione dove si afferma(va) che il Documento di Piano del PGT scadeva a maggio del 2022. Questa giusta affermazione consentiva di considerare inedificabili 50 Ambiti di trasformazione per un totale di circa 1.300.000 metri cubi di nuovo cemento. Secondo l’assessore Lamperti si trattava di un “refuso” del Programma…Un vero dietro front”.

Dove e come cambierà Monza

Una nuova colata di cemento che cambierà il paesaggio della città di Monza. Con il via libera di alcuni Piani attuativi edificatori partono i progetti dell’ampliamento di Elesa in via Pompei (a Sant’Albino) su un’area di circa 20 mila mq; la modifica all’ex Cotonificio di Cederna; la costruzione di palazzi in via Gallarana; e per ultimo il progetto edilizio in via Milazzo con la costruzione di edifici alti 7 piani a 6 metri di distanza dal confine di una storica Cascina visibile anche nel catasto teresiano del 1722 (Cascina delle Api). “Senza considerare i permessi di costruire,convenzionati o meno, rilasciati su aree libere, come nelle due aree verdi destinate a nuove edificazioni tra via Medici e Col di Lana e il Villoresi, dove sono già stati abbattuti tutti gli alberi - incalza Giorgio Maioli, referente del Coordinamento -. All’orizzonte ci sono poi i Piani attuativi sul Buon Pastore di via Cavallotti e sull’area verde di via Ticino-Lombardia, a ridosso di Villa Torneamento e sulla visuale delle Grigne”.

"Esaltare il paesaggio non vuol dire proteggerlo"

Il Coordinamento dei comitati e delle associazioni denuncia questa scelta della giunta Pilotto e si sente tradita da quelle promesse elettorali che annunciavano zero consumo di suolo. "Ne è ulteriore prova il fatto che, mentre a parole si esalta il paesaggio, nella pratica non si coglie l’opportunità, cessata la concessione del Golf, di rimboscare con poca spesa un’area di quasi cento ettari nel Parco, con enormi ritorni in termini di recupero del disegno paesaggistico originario, di risanamento dell’ambiente, di restituzione dell’area ai comuni cittadini, preferendo invece rinnovare e peggiorare la convenzione”, conclude Maioli. Da qui la scelta di organizzare, in concomitanza con la Settimana del paesaggio, una serie di attività che puntano l’attenzione sui cantieri presenti e futuri, con l’organizzazione anche di flash mob e proteste. Un netto no anche all'idea di cementficazione verticale, come raccontato nel video realizzato dal centro sociale Boccaccio.

Il programma della contromanifestazione

Il 24 maggio alle 20.30 alla Casa del Volontariato (via Correggio) proiezione del video “Il grande gioco dell’Urbanistica a Monza" seguito dall’intervista su paesaggio e consumo di suolo a cura di Riccardo Picciafuoco e Gioia Gibelli; il 25 maggio alle 15 in via Ticino (davanti al Tiro a Segno) flash mob del Comitato San fruttuoso bene comune seguito alle 17 al centro civico di Sant’Albino dalla mostra fotografica e proiezione del video “Come eravamo, come siamo, come potremmo essere” a cura del Comitato Sant’Albino, e alle 21 sempre al centro civico proiezione del video “Il grande gioco dell’urbanistica a Monza”. Il 26 maggio alle 15 critical mass biciclettata con partenza contemporanea da piazza Pertini e da via Ticino e arrivo in piazza San Paolo seguita alla 17 dalla performance interattiva “Acchiappa la lepre. Il destino della città nelle tue zampe” una sorta di gioco dedicato all’urbanistica cittadina a cura del centro sociale Foa Boccaccio; il 29 maggio alle nella Sala della Luna (Vicolo Ambrogiolo) incontro dedicato alla geografia e all’urbanistica a cura di Centro culturale ricerca; infine il 4 giugno sempre alle 21 nella Sala della Luna incontro sul Parco di Monza.