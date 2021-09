"Monza on the MUV", viaggiare gratis in monopattino ora è possibile

La prima competizione di mobilità sostenibile ha preso il via venerdì 24 settembre e premia i cittadini che si spostano in modo green

Sogni di viaggiare graris in monopattino? Ora, con “Monza on the MUV”, puoi farlo. O perlomeno puoi provarci.

Prima competizione di mobilità sostenibile a Monza, parteciparvi è facilissimo: si scarica l'app di MUV, ci si iscrive alla Challenge e si raccolgono punti muovendosi in modo sostenibile. In palio, corse gratis sui monopattini Dott.

Come provare a viaggiare gratis in monopattino

"Monza on the MUV" è una sfida di mobilità green per il Comune di Monza, organizzata da Dott e MUV. Possono parteciparvi tutti i cittadini monzesi, cominciando a raccogliere punti con l'app di MUV quando si spostano per la città a piedi, in bicicletta, in monopattino, coi mezzi pubblici o in carpooling.

Iscrivendosi, i MUVers monzesi ottengono subito una corsa gratis di mezz'ora sui monopattini Dott. Chi accumulerà più punti grazie agli spostamenti sostenibili durante la “Monza on the MUV” vincerà un abbonamento mensile. Ma la challenge premia

anche i migliori giocatori: per il secondo e il terzo classificato è previsto un abbonamento settimanale e chi si piazzerà tra la quarta e la decima posizione vincerà un abbonamento giornaliero.

“Siamo felici di rinnovare la partnership con Dott. Dopo il successo della prima challenge organizzata a Palermo, insieme a Dott, abbiamo pensato a Monza, premiando chi si sposta evitando mezzi inquinanti. Senza rivelare troppe anticipazioni, possiamo dire che l’autunno green di MUV e Dott vedrà presto nuove sfide in altre città italiane" ha dichiarato Ilaria Marino, Responsabile Eventi di MUV.