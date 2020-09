Monza, ecco "l'ospedale" all'interno del centro commerciale: come funziona

Un vero e proprio poliambulatorio, una sorta di "ospedale" all'interno del centro commerciale. È quello che è stato realizzato all'interno dell'Iper Maestoso di Monza all'interno del quale, a partire da lunedì 7 settembre, aprirà i battenti il centro Humanitas Medical Care.

All'interno della struttura (1.200 metri quadrati) trova spazio un team di specialisti in cardiologia, dermatologia, ortopedia e oculisti. Inoltre è stato allestito un centro prelievi e un centro diagnostico. Non solo, nella struttura di via Sant'Andrea si potranno eseguire mammografie ed ecografie.

"Siamo qui per i cittadini monzesi con l’obiettivo di arricchire la validissima offerta sanitaria già presente sul territorio, integrandoci con essa per garantire servizi e percorsi di cura sempre più efficaci e su misura — ha sottolineato il direttore generale di Humanitas Medical Care Milano Tiziana Khemara —. Attraverso l’inaugurazione di un centro più vicino ai cittadini ci auguriamo di poter diventare il loro partner della salute".

Gli orari

Humanitas Medical Care Monza, convenzionato con fondi, enti assicurativi e aziende, sarà attivo a partire da lunedì 7 settembre dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13. Ai pazienti è riservato un ampio parcheggio gratuito.