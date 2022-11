A Monza i migliori panettoni dei maestri pasticceri

La città di Teodolinda rende omaggio a uno dei dolci principe della tavola delle feste. Torna a Monza 'Panettoni d'autore' la kermesse organizzata in occasione delle festività con i panettoni realizzati dai grandi maestri pasticceri. Il top della tradizione preparato dal top della pasticceria con fette (ma anche dolci interi) per tutti i gusti.

Fino al 24 dicembre al ristorante Saint di piazza Duomo ci sarà il dolcissimo temporary shop dove trovare tutti i tipi di panettoni che verranno presentati durante il periodo delle feste. Ma non solo: alcuni dei panettoni d'autore potranno essere assaggiati nelle boutique del centro storico e parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza alla San Vincenzo. Da Andros in via Italia sarà possibile degustare il panettone di Paolo Sacchetti (vice presidente dell'Accademia maestri pasticceri); da Antognelli in via Vittorio Emanuele quello di Da Vittorio (del famoso e rinomato ristorante dei fratelli Cerea); da Laura Pessina in via Carlo Alberto quello di Grazia Mazzali (molto nota anche per la versione del panettone 'sottovuoto'); da Paolo Pessina in via Carlo Alberto quello di Giancarlo Morelli (l’anima del famoso ristorante di Seregno, il Pomiroeu); da punti e fantasia in via Carlo Alberto quello di Maurizio Bonanomi (artista brianzolo della pasta lievitata).

Panettoni che non solo faranno la gioia dei palati, ma anche panettoni che fanno bene anche al cuore. Parte del ricavato della vendita dei panettoni verrà devoluto alla San Vincenzo di Monza e Brianza che segue oltre 1200 famiglie.