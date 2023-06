A Monza continuerà a piovere: ecco quando arriva l'estate

Sole, poi qualche nuvola e infine pioggia.

Non passa giorno che le strade di Monza e della Brianza non vengano bagnate dalla pioggia. Instabilità meteorologica che è frutto di una "scomoda presenza alle alte latitudini europee di una grossa cellula di alta pressione che mantiene pressoché su tutta l'area mediterranea un lungo canale di bassa pressione vulnerabile all'instabilità". Così come ha puntualizzato Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo. La situazione non è destinata a cambiare nei prossimi giorni, anzi. "L'anticiclone africano non ce la farà a conquistare il Mediterraneo, almeno a guardare fino alla fine della prima decade di giugno (giorni 10 e 11) - ha precisato l'esperto del portale meteo -. Ma non ce la farà nemmeno l'anticiclone delle Azzorre che continuerà a mantenersi molto alto tra le Isole Britanniche e la Scandinavia. Questo significa che le medie e basse latitudini resteranno ancora in condizioni instabili caratterizzate da blande circolazioni depressionarie e infiltrazioni fresche dall'Europa nord orientale. L'unico vortice ben strutturato sarà sulle Azzorre e proverà a muoversi verso l'Europa occidentale ma probabilmente non riuscirà ad andare oltre la Spagna".

"L'Italia - ha precisato infine Migliore - avrà a che fare con una bassa pressione locale a lentissima evoluzione, non un vero e proprio vortice ma una zona incline alla formazione di temporali, soprattutto diurni ma localmente anche notturni. La sua presenza caratterizzerà buona parte della nuova settimana muovendosi dall'area tirrenica ai Balcani nei giorni 5-8 giugno".