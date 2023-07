A Monza ad agosto piscine gratis (ma non per tutti): ecco cosa fare per non pagare l'ingresso

A Monza anche quest’anno tuffi gratis per gli over 65. L'amministrazione comunale ripropone per i monzesi che hanno compiuto i 65 anni l'ingresso gratuito per il mese di agosto nelle piscine cittadine (Nei e piscina di Triante).

L'ingresso al Centro sportivo Triante in via Pitagora 12 sarà possibile dall'1 agosto a 31 agosto con i seguenti orari: per la vasca coperta (dall' 1 al 27 agosto) dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14.30 e dalle 18 alle 20, mentre sabato e domenica dalle 9 alle 19; per la vasca scoperta (dall' 1 al 31 agosto) dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20, sabato e domenica dalle 9 alle 20. La piscina Nei in via Enrico da Monza, 6 è aperta dall' 1 al 13 e dal 28 al 31 agosto: tutti i giorni dalle 9 alle 18. É necessario esibire un documento d'identità.



Il Centro Natatorio Pia Grande rimarrà chiuso fino a settembre per lavori di riqualificazione dell’area esterna e del solarium. Le opere a progetto - che saranno realizzate grazie a un finanziamento di 680.000 euro stanziato dal PNRR Missione 5 Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” - prevedono la realizzazione di una nuova laguna outdoor di circa 245 mq; l’installazione di giochi acquatici per bambini nell’area della vasca adibita a spray park; la parziale sostituzione della pavimentazione del solarium; la demolizione e ricostruzione della zona docce outdoor. Completano i lavori le opere impiantistiche e la realizzazione di un locale tecnico, oltre alla posa di un nuovo rivestimento in lamiera a chiusura degli spazi adibiti a deposito.