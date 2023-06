I volontari che ripuliscono la Brianza: raccolti in poche ore quasi 300 kg di rifiuti

In poche ore hanno raccolto quasi 300 kg di rifiuti. Il caldo non ha fermato la brigata green di Monza Plastic Free che nell’ultimo fine settimana è stata impegnata in due importanti attività di raccolta: una a Ornago e l’altra a Monza.

Sabato 17 giugno ad Ornago il team, composto da una ventina di partecipanti, supportati dal comune, dall’operatore Pino con il furgone, dall’assessore Galbusera e dalle Gev hanno raccolto 200 kg di rifiuti (tra cui anche rifiuti edili). La squadra si è divisa in due gruppi con punto di partenza Cascina Borella.

Il primo gruppo è andato in direzione Cascina Rossino dove ha fatto incetta di rifiuti edili, bottiglie, sacchi interi di rifiuti domestici. Il secondo gruppo si è diretto verso Burago e in un’area vicino al vivaio ormai chiuso da anni hanno trovata una vera e propria discarica a cielo aperto: 30 sacchi di immondizia abbandonata, persino le carcasse di 2 auto bruciate. Una parte dei sacchi è stata raccolta, ma non riuscendo a fare più viaggi il rimanente verrà ritirato nei prossimi giorni.

Poi nella mattinata di domenica 18 giugno è stata la volta dei volontari di Monza. “Con 20 impavidi volontari abbiamo affrontato il primo caldo estivo ed in meno di 2 ore abbiamo raccolto circa 80 kg di rifiuti ingombranti (paraurti, copricerchi, pannelli pubblicitari), le solite immancabili bottiglie in vetro (che potranno essere più utili una volta riciclate), rifiuti di plastica di piccole dimensioni e i diffusissimi mozziconi – riferisce Giulia di Monza Plastic Free -. Che dire? Ringraziamo tutti per la sensibilità e disponibilità dimostrata e non vediamo l'ora della prossima raccolta”. L’associazione è ormai da anni impegnata in attività di sensibilizzazione e di puntuale raccolta di rifiuti, in stretta collaborazione con gli enti e con le istituzioni.