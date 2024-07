I 2 mila folli runner che correvano travestiti (anche da Gesù) per le strade e il Parco

Non sono certo passati inosservati e come avrebbero potuto? Come non vedere quei 2 mila folli che travestiti correvano lungo la piazza del mercato, i giardinetti pubblici, le vie del centro, San Fiorano e poi dritti al Parco?

Anche quest’anno si sono fatti ammirare e sentire i runner che hanno partecipato alla decima edizione della Monza Power Run, la corsa più pazza della Brianza, che si svolge a Villasanta (con tappa poi nel Parco di Monza). Ieri la prima giornata con il percorso ad ostacoli tra fango, macchinine di cartone, salite, cadute lungo quei 12 km di divertenti imprevisti che compongono il percorso, che fino all’ultimo resta una sorpresa. Oggi, poi, la seconda partenza per i meno temerari, con una gara di 6 km.

Ieri è stata un’esplosione di festa e di colori. Il pomeriggio piazza Europa è stata invasa dai runner più folli e buoni della Brianza: circa 2 mila gli iscritti che – come prevede la manifestazioni – se vogliono possono gareggiare travestiti. C’è chi ha osato affrontare il caldo indossando la tuta dell’Uomo Ragno; chi in versione primitiva a petto nudo e con un gonnellino; chi ancora in costume e salvagente; chi vestito da poliziotto; chi persino da Gesù con la croce. E così abbigliati non solo hanno corso i 12 km ma hanno anche superato gli ostacoli in uno spirito di grande allegria e collaborazione.

Così che anche l’edizione numero 10 della Monza Power Run si sta per concludere con successo. “Siamo felici che anche questa volta è stata un’esplosione di divertimento e di allegria - ha commentato Roberto Brandazzi, presidente dell’associazione Lele Forever che ha organizzato l’evento -. Ci dicono sempre che a Villasanta non viene organizzato nulla, e noi da 10 anni portiamo una grande festa. È bellissimo vedere tutte queste persone che si divertono e che ci fanno divertire. Persone di tutte le età, c’è persino una signora di 77 anni che viene dalla Svizzera per partecipare alla gara. Una gara che in fondo è un po’ come la vita: durante la Monza Power Run non bisogna avere timore di chiedere aiuto, c’è sempre qualcuno pronto a tendere la mano”. Una festa che vede alle spalle molti mesi di lavoro e una macchina organizzativa con oltre 300 volontari guidati da Giorgio Panzeri che quest’anno ha preso il timone dallo storico organizzatore Lorenzo Galli che a giugno è diventato sindaco di Villasanta.

Una festa durante la quale il pensiero è andato più volte a Lele Brandazzi, quel giovane di Villasanta scomparso 25 anni fa a causa della leucemia e che, come tutti io folli runner della Monza Power Run, era fortemente innamorato della vita. Nel suo ricordo i genitori Roberto e Patrizia hanno fondato l'associazione Lele Forever che sostiene l'Ematologia adulti del San Gerardo e aiuta i pazienti malati di leucemia e i loro familiari.