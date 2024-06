Pomeriggio di proteste a Monza: il corteo del centro sociale e il presidio per la Palestina

Quello di oggi, venerdì 21 giugno, sarà a Monza un pomeriggio di protesta e di mobilitazione. Alle 18.30 le vie della città saranno percorse dai militanti del centro sociale contro l’ennesimo sgombero avvenuto ieri, quando la polizia ha liberato l’area dell’ex pista di hockey di via Boccaccio occupata sarbato.

Ma prima la protesta sarà in centro. Alle 17 al ponte dei leoni è prevista una mobilitazioni dell’associazione Monza per la pace. Un presidio per sostenere il popolo palestinese che avverrà contemporaneamente in diversi comuni della Lombardia (a Lecco, Olginate e a Paderno d’Adda).

I partecipanti manifesteranno fino alle 19. Nel frattempo il comitato Monza per la pace ha chiesto al Comune di Monza di esporre lo striscione “Cessate il fuoco” in piazza Trento di fronte al Monumento ai Caduti e ogni sabato alle 11 ripeteranno il flash mob di protesta per le vie del centro storico. Il Comitato chiede il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del governo italiano; la fine dell’occupazione militare da parte delle truppe israeliane; la cessazione dell’invio di armi; il perseguimento dei crimini di guerra; e il cessate il fuoco permanente.