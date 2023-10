Monza di nuovo in tv, questa volta diventa set di una pubblicità

La città di Teodolinda di nuovo in tv, questa volta per uno spot pubblicitario. Telecamere in città venerdì 27 ottobre. Nel pomeriggio verranno realizzate le riprese per lo spot della Vodafone, anche se ad oggi resta un mistero la location.

Così che le strade del capoluogo brianzolo sono state nuovamente scelte come set per la tv, precisamente per la pubblicità della nota rete di telefonia mobile. Non è prima volta che la Brianza viene scelta come location per le riprese di film, video o pubblicità: l’anno scorso la Bauli ha scelto Macherio per girare lo spot di Natale; i Maneskin avevano scelto Villa Tittoni a Desio per le riprese del loro video; Trenord aveva scelto Ceriano Laghetto per la pubblicità con Renato Pozzetto; e ancora il centro sportivo di Giussano era stato scelto per le riprese di uno spot di una nota azienda italiana di telecomunicazioni con protagonista il campione Filippo Tortu. Come dimenticare poi la scelta del Parco di Monza e della Villa Reale come location di alcune scene di diverse commedie italiane degli anni Ottanta e Novanta.