Agosto tempo di ferie: ecco quando chiudono gli uffici postali a Monza

Si avvicina agosto e gli uffici postali di Monza chiuderanno per ferie. Per il periodo estivo Poste Italiane ha pianificato dei giorni di chiusura per alcuni uffici postali presenti nel capoluogo brianzolo.

Ecco le chiusure degli uffici postali monzesi nel mese di agosto pubblicate sul sito del comune di Monza:

Ufficio postale Monza 2 in via S. Martino rimarrà chiuso dal 10 al 14 agosto

Ufficio postale Monza 3 in via Volta rimarrà chiuso dal 5 all' 8 agosto e dal 12 al 14 agosto

Ufficio postale Monza 4 in via Monte Santo rimarrà chiuso dal 12 al 14 agosto e dal 24 al 26 agosto

Ufficio postale Monza 6 in via Martiri di Belfiore rimarrà chiuso il 16 agosto e dal 19 al 22 agosto

Ufficio postale Monza 7 -inviale Lombardia rimarrà chiuso dall'11 al 14 agosto e dal 24 al 26 agosto.