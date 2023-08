Monza in campo per la Coppa Italia: le strade chiuse per la partita contro la Reggiana

Dopo il primo Trofeo Silvio Berlusconi disputato l'8 agosto e vinto dal Milan, il Monza di nuovo in campo all'U-Power Stadium. Appuntamento domenica 13 agosto alle 21.15 per la partita di Coppa Italia contro la Reggiana. Il calcio d'inizio è fissato alle 21.15. Come sempre sono previste modifiche alla viabilità.

Dalle 17 fino al termine della manifestazione sportiva è vietata la circolazione nelle seguenti aree di parcheggio (ad eccezione dei veicoli autorizzati): nell’area prospiciente lo stadio lungo viale Sicilia e viale Stucchi; nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena-Vero Volley; nelle aree di sosta con accesso da via Tognini e circostanti il palazzetto Arena-Vero Volley. È vietata la circolazione lungo via Tognini.

Sosta vietata con rimozione forzata lungo ambo i lati: di via Tognini; di viale Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viale Stucchi (ad eccezione dei veicoli autorizzati); di viale Stucchi, semicarreggiata direzione sud; nell’area prospiciente lo stadio posta lungo viale Sicilia e viale Stucchi (ad eccezione dei veicoli autorizzati); nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena-Vero Volley (ad eccezione dei veicoli autorizzati); nelle aree di sosta con accesso da via Tognini e circostanti il palazzetto Arena -Vero Volley (ad eccezione dei veicoli autorizzati).

Dalle 17 fino al termine del flusso veicolare è vietata la circolazione: lungo viale Stucchi, semicarreggiata direzione sud; lungo viale Sicilia, semicarreggiata direzione ovest (centro città), nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Stucchi e via Modigliani; lungo via della Guerrina, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viale Stucchi ad eccezione dei dipendenti di turno di turno nella fascia oraria della gara (dipendenti della Roche Diagnostics Spa; Thermo Fisher Scientific Inc; Iper Montebello Spa; Unieuro Spa); lungo via Nievo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Kullmann e viale Stucchi. Infine dalle 22.30 fino al termine del deflusso il semaforo dell’incrocio Pompei-Sicilia rimarrà lampeggiante.