Monza - Resegone: ecco i risultati ufficiali

Sono stati resi noti nella serata di ieri, domenica 23 giugno, i risultati in ordine di arrivo della 62esima Monza - Resegone. Un'edizione speciale, a cent'anni dalla nascita, e partecipatissima: gli atleti in gara - quest’anno articolata in due formule: la classica (a terzetti) e la relay (a staffetta) - sono stati infatti ben 900.

Il prossimo appuntamento sarà per venerdì 28 giugno. Alle ore 21 l’Arengario di Monza ospiterà la serata delle premiazioni, occasione per festeggiare insieme a tutti i cittadini il grandissimo traguardo. Alla presenza delle istituzioni e degli "amici" della Monza Resegone, verrà presentato un volume speciale intitolato "Monza Resegone 100 anni di corsa, amicizia e passione". Il volume, realizzato con il sostegno di Gioielleria Colombo, verrà consegnato alle squadre classificate e sarà inoltre accessibile a tutti, a fronte di un contributo minimo di 10 euro.

Il ricavato andrà a sostegno dei progetti di ricerca, cura e assistenza del Comitato Maria Letizia Verga.

La classifica (modalità classica)

La corsa a terzetti ha visto trionfare il The Running Club di Luino, che ha conquistato la cima con un tempo di 03:09:57. A seguire, al secondo posto del podio, l’Asd Go Market di Molteno, che ha terminato la gara in 03:24:49. A chiudere il podio l'Autocogliati di Lecco, che ha invece tagliato il traguardo in 03:28:37.

Il quarto posto è andato alla Gabetti Monza Sempredicorsa di Monza, con un tempo di 03:46:37, seguita al quinto posto dalla Affari&Sport di Villasanta con un tempo di 03:48:10. Al sesto posto si è piazzata la Polisportiva Moving Fornaio di Lissone, che ha tagliato il traguardo in 03:51:53, e al settimo I Dolci di Ivan di Briosco con un tempo di 03:57:33.

A chiudere la decina dei vincitori l’Aries Como Athletic Team, che ha chiuso all'ottavo posto in 03:59:22, Missultini Como, al nono posto con 03:59:24, e team Df Sport Specialist Uragani di Barzanò. Che si è classificato in decima posizione tagliando il traguardo in 03:59:47.

I vincitori della relay

Nella sfida relay della Monza - Resegone il podio è andato alla Affari&Sport/Metaltherm di Villasanta, con un tempo di 02:43:37, seguita in seconda posizione dall'Asd Daini Carate Brianza (02:56:27) e in terza dalla Polisportiva Moving Fit Therapy Tecnology di Lissone (02:58:12).

Più in basso, al quarto posto, si è classificata la 3Asen Fisiorun.it di Lecco, che ha concluso il percorso in 03:00:09, mentre il quinto è andato a Enervit Affari & Sport di Villasanta (03:01:48). In sesta posizione l'Mb Runners di Monza (03:09:02), e in settima lo Studio Termotecnico Carissimi di Bergamo (03:11:06). A chiudere la classifica i Runners Desio (03:11:14), all'ottavo posto, la Capanna Monza di Lecco (03:11:21), al nono, e infine al decimo posto i Cavalli Pazzi di Merate (03:12:32).