A Monza è tutto pronto per l’edizione dei 100 anni della Monza-Resegone

Si correrà sabato 22 giugno la 62a Monza Resegone, la storica gara organizzata dalla Società Alpinisti Monzesi che con l’edizione di quest’anno celebra 100 anni dalla prima edizione. 100 anni di storia. Dal 1924, infatti, la Monza Resegone rappresenta non solo una competizione sportiva ma anche un simbolo di passione, resistenza e spirito di squadra. Questa manifestazione, unica nel suo genere, unisce la bellezza del percorso che si snoda dalla città di Monza fino al suggestivo Rifugio Capanna Alpinisti Monzesi sul Monte Resegone, alla sfida fisica e mentale che atleti di tutte le età affrontano con determinazione e coraggio. Sabato 22 giugno, l’Arengario di Monza in piazza Roma ospiterà il villaggio della gara, con apertura dalle ore 15.00.

900 atleti da Monza al Resegone

Saranno oltre 900 gli atleti che, a squadre di tre persone nella modalità ‘Classic’ o a staffetta nella modalità ‘Relay’ correranno sul percorso di 42km che separa l’Arengario di Monza dalla Capanna Alpinisti Monzesi. La partenza dei primi frazionisti della modalità ‘Realy’ sarà alle ore 20.00 e alle 21.00 saranno invece gli atleti della gara ‘Classic’ ad essere chiamati squadra per squadra sulla pedana che darà il via all’edizione del centenario della Monza Resegone nella sua storica versione. Notte di adrenalina e di passione che condurrà atleti e sostenitori lungo tutto il percorso di gara. Raccolto l’ordine di arrivo cronologico degli atleti, che verrà rilasciato nella serata di domenica, la classifica ufficiale verrà resa nota martedì 25 giugno. Dopo la notte della gara, l’appuntamento sarà per venerdì 28 giugno. Alle ore 21.00 l’Arengario di Monza ospiterà la serata delle premiazioni, occasione per festeggiare insieme a tutti i cittadini questo grandissimo traguardo dei cento anni.

“Non lasciatevi sfuggire l'occasione di essere parte di un evento straordinario che celebra cento anni di storia e di passione per la corsa. Unitevi a noi il 22 giugno per vivere una notte indimenticabile sostenendo i nostri atleti. E non dimenticate di partecipare alla serata di premiazioni il 28 giugno: sarà un grande momento di festa e condivisione dedicato a tutta la cittadinanza. Vi aspettiamo con gioia per festeggiare insieme!” ha dichiarato Enrico Dell’Orto, presidente della Società Alpinisti Monzesi.

Alla presenza delle istituzioni e degli ‘amici’ della Monza Resegone, verrà presentato un volume speciale intitolato "Monza Resegone 100 anni di corsa, amicizia e passione", che racconta la storia e le emozioni vissute lungo il percorso della gara attraverso i suoi valori, le fotografie, gli aneddoti e molto altro. Il volume, realizzato con il sostegno di Gioielleria Colombo, verrà consegnato a tutte le squadre classificate.