Domenica il Monza gioca in casa: tutte le strade chiuse

Per chi vive nei pressi dello stadio quella di domenica 22 gennaio sarà una giornata difficile. Il Monza giocherà in casa contro il Sassuolo. Il fischio di inizio alle 15 all'U-Power Stadium.

Come sempre la viabilità subirà importanti modifiche con chiusure e divieti fin dalle 11 del mattino. Come si legge sull'albo pretorio del comune di Monza domenica 22 gennaio dalle 11 è vietata la circolazione nelle seguenti aree di parcheggio (ad eccezione dei veicoli autorizzati): nell’area prospiciente lo stadio “U-Power Stadium” posta lungo viale Sicilia e viale Stucchi; nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley; nelle aree di sosta con accesso da via Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley.

Inoltre è vietata la circolazione lungo via Tognini; è vietata la circolazione sia di veicoli che di pedoni nel sovrappasso (passerella ciclopedonale) su viale Stucchi che collega via della Guerrina con il parcheggio dell'Iper.

Vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati: di via F. Tognini e di viale Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viale Stucchi, a eccezione dei veicoli autorizzati; di viale Stucchi, semicarreggiata direzione sud; nell’area prospiciente lo stadio “U-Power Stadium” posta lungo viale Sicilia e viale Stucchi, a eccezione dei veicoli autorizzati; nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley, a eccezione dei veicoli autorizzati; nelle aree di sosta con accesso da via Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley, a eccezione dei veicoli autorizzati.

E ancora è vietata la circolazione lungo viale Stucchi, semicarreggiata direzione sud: la viabilità in direzione sud sarà garantita lungo la semicarreggiata est (normalmente utilizzata per il transito direzione nord) nella quale viene istituito, in deroga alla disciplina vigente, il doppio senso di circolazione; lungo viale Sicilia, semicarreggiata direzione ovest (centro città), nel tratto compreso tra l’intersezione con via G. B. Stucchi e via A. Modigliani: la viabilità in direzione ovest (centro città) sarà garantita lungo la semicarreggiata sud (normalmente utilizzata per il transito direzione est) nella quale viene istituito, in deroga alla disciplina vigente, il doppio senso di circolazione; lungo via della Guerrina, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viale Stucchi a eccezione dei dipendenti di turno di turno nella fascia oraria della manifestazione delle attività commerciali e industriali presenti; è vietata la circolazione lungo via Nievo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Kullmann e viale Stucchi.

Infine è vietata la circolazione lungo viale Stucchi, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Sicilia e l’intersezione con viale Libertà: lungo viale Sicilia, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Stucchi e via A. Modigliani; il semaforo dell'incrocio di via Pompei / Sicilia rimarrà lampeggiante.