Monza set per un film: le riprese in città

Monza sarà il set di un nuovo film. La casa di produzione Sds Productions, fondata da tre giovani brianzoli, ha infatti annunciato le riprese a Monza del suo nuovo cortometraggio, "La ricerca", un progetto che affronterà il tema delicato della crisi idrica e che verrà girato nella città di Teodolinda nella settimana dal 20 al 25 maggio.

La regia di "La Ricerca" sarà affidata alla coppia di registi Stefano Scala e Simone Arcidiacono, ex studenti dell'isituto Mapelli e fondatori, appunto, della casa di produzione insieme al brianzolo Daniele Giunta, già noti nel territorio per il loro film "Arte" e per il loro cortometraggio "P.O.T. - Point Of Table”, con il quale sono sbarcati sulla piattaforma Amazon Prime Video. Il cortometraggio sarà un'opera toccante e significativa, destinata a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della gestione sostenibile delle risorse idriche.

Il direttore della fotografia Nicola Di Lollo darà vita alla visione visiva del cortometraggio, contribuendo a creare atmosfere suggestive e coinvolgenti che cattureranno l'attenzione dello spettatore mentre la protagonista del corto sarà invece l'attrice Chiara Longo, già diretta dai registi Scala e Arcidiacono.

"La Ricerca" sarà distribuito nei festival italiani e internazionali da Prem1ere Film, una rinomata casa di distribuzione che ha ricevuto un Premio Oscar nel 2018 per il film "The Silent Child".