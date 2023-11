Quanti soldi ha incassato il comune di Monza con le multe

I monzesi e i brianzoli negligenti alla guida fanno incassare al comune di Monza oltre 4 milioni di euro, per l’esattezza 4.125.930 euro. Auto in divieto di sosta, manovre azzardate, non rispetto della segnaletica stradale e più in generale del codice della strada fanno “guadagnare” le casse del comune di Monza.

Come stabilisce la legge, però, la metà degli introiti che provengono dalle sanzioni inerenti alla violazione del codice della strada devono essere utilizzate per migliorare la sicurezza stradale sulla rete viaria cittadina. Così che per il prossimo anno, ormai alle porte, il comune di Monza stanzierà 2.062.965 euro per diversi interventi per migliorare la sicurezza delle strade della città.

I fondi verranno utilizzati per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica presente sulle strade comunali. Ma non solo: sono previsti stanziamenti per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche con l’acquisto di ulteriore strumentazione ad hoc da fornire agli agenti del comando. Il comune di Monza investirà anche nella formazione e informazione con corsi di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.