Mancano gli autisti e il comune pensa a come "aggiungere" nuove corse

Sos corse dei pullman saltate o cancellate: a Monza (ma non solo) l’emergenza è diventata normalità. Così che, se non si riesce a risolvere il problema causato dalla mancanza di autisti, si potrebbe in parte arginarlo creando corsie preferenziali.

Questo quanto è emerso durante il consiglio comunale di lunedì 11 dicembre. L’idea, annunciata dall’assessore alla Viabilità Giada Turato, rispondendo all’interrogazione presentata dal consigliere Simone Villa (Lega) in merito al grave problema del trasporto pubblico in città. “Nella stesura del Pums (Piano urbano mobilità sostenibile, ndr) si può pensare alla creazione di corsie preferenziali per sgravare le code e quindi pensare a garantire più corse”.

Un’ipotesi, condivisa con l’aula, ma che potrebbe trasformarsi davvero in una soluzione se il problema della mancanza di autisti di mezzi pubblici a Monza e in Brianza (ma il problema è diffuso a livello nazionale) non si risolverà in tempi brevi.

Perché, proprio come emerso durante il consiglio comunale, nessuno vuole diventare autista di mezzi pubblici: quindi le aziende si ritrovano a dover fare i conti con un personale ridotto e la soluzione è quella di tagliare le corse. Proprio come successo a Monza dove dal 17 settembre, le corse della linea Z222 non vengono più effettuate, idem nei giorni festivi. Le aziende cercano di rendere appetibile la professione anche con bonus (patente gratis e affitto gratis per chi arriva da lontano) ma senza successo.

“È vero che nessuno vuole fare l’autista, e io li capisco. Soprattutto i giovani che cercano un lavoro per formarsi un futuro e una famiglia. Il lavoro è sacro e ho un grande rispetto per quello che faccio, ma comprendo anche chi per 1.200 euro al mese deve lavorare 6 giorni su 7, stare in ballo tutta la giornata con vari momenti morti durante i quali non può fare altro che aspettare. Non riesci ad organizzarti una vita e un futuro. Questo non riguarda il trasporto pubblico solo in Brianza, ma a livello nazionale”. A parlare è Salvatore Russo, 51 anni, conducente di mezzi pubblici, componente del direttivo cittadino della Lega, e già consigliere comunale durante la giunta Allevi quando aveva portato all’attenzione dei colleghi di aula i problemi dei lavoratori dei trasporti.