Il Monza sbarca sul Fantacalcio con la blockchain

Il Calcio Monza sbarca in Sorare, il fantacalcio con la blockchain. La squadra brianzola è la dodicesima squadra italiana ad entrare nella piattaforma (la prima di serie B) dove già ci sono squadre del calibro di Inter, Milan e Juventus.

Salgono così a 12 i football club italiani presenti sulla piattaforma di Fantasy Football internazionale, insieme ad oltre 220 squadre internazionali. I collezionisti di tutto il mondo potranno quindi giocare, collezionare e scambiare anche le carte digitali dei giocatori del Monza, da Gabriel Paletta a Michele Di Gregorio, da Dany Mota a Samuele Vignato.

La piattaforma Sorare oggi conta oltre 200mila utenti attivi mensili in tutto il mondo, oltre 220 milioni di dollari di carte scambiate sulla piattaforma in 180 Paesi da gennaio ad oggi e ha appena ottenuto un round di finanziamento per 680 milioni di dollari, il più grande di sempre fra quelli di Serie B in Europa.

"Stiamo costruendo un'esperienza di gioco alimentata dalla passione, in cui i fan possono connettersi con il calcio e con una comunità globale. Su Sorare, gli utenti possono davvero vivere l’esperienza del gioco - commenta il Ceo di Sorare, Nicolas Julia - Siamo orgogliosi che club leggendari si uniscano a Sorare per consentire ai fan di tutto il mondo di connettersi con i loro calciatori preferiti. Siamo davvero molto colpiti dalla crescita della community di tifosi italiani su Sorare".

L'Ac Monza potrà così raggiungere, non soltanto i tifosi lombardi, ma anche un pubblico di fan nuovo: centinaia di migliaia di nuovi giocatori in tutto il mondo, anche in Asia e America, dove Sorare è in forte crescita. La piattaforma, inoltre, sta anche aprendo un nuovo flusso di entrate per le squadre di calcio, creando una nuova categoria di licenze di gioco: licenze in NFT, non-fungible token.

Sorare innova il mondo del collezionismo di carte di giocatori di calcio che fino ad oggi era legato esclusivamente al mondo fisico. Il fantacalcio globale di Sorare è un gioco che riunisce le persone, soprattutto in tempi di isolamento, attraverso il loro fandom sportivo. I fantasy manager acquistano le carte digitali dei giocatori per gli stessi motivi per cui acquistano le carte offline: status, differenziazione, identità e appartenenza.

Le carte fanno leva sul “fattore nostalgia”. Giocare con Sorare offre anche un modo diretto per essere legati al miglioramento di performance di un calciatore. La carta unica di Ronaldo è stata venduta a febbraio per 290 mila dollari. Gli appassionati di calcio italiano possono avere a disposizione ancora più card con i propri calciatori preferiti e utilizzarli nella loro fanta-squadra digitale. Il punteggio della carta dipenderà dalle prestazioni del giocatore nel gioco reale, rendendo così il lato fantasy ancora più vero.