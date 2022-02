Strabassotti 2022: tutto pronto per l'invasione a quattro zampe al Parco di Monza

Sandro e Rodolfo sono già al lavoro. Dopo due anni di stop forzato a causa dell'emergenza sanitaria torna a Monza la Strabassotti, grande evento organizzato dall'associazione Cuor di Pelo. L'appuntamento è per il 5 giugno, nella suggestiva cornice del Parco di Monza. Per adesso orario e programma non sono ancora stati definiti, ma la macchina organizzativa si è già messa in moto. Qualche anticipazione scoperta curiosando nella pagina Facebook di Cuor di pelo fa sapere che alla sfilata parteciperanno anche i figuranti di Villasanta Medioevale abbigliati con i vestiti storici. Ma certamente non mancheranno altre sorprese.

La Strabassotti è un grande evento organizzato dall'associazione Cuor di pelo, sodalizio che ha sede a Concorezzo. Fondato dal brianzolo Sandro Nigro (presidente del sodalizio), e da Rodolfo Colombo (vice presidente), l'associazione è impegnata nel recupero e nell'adozione dei bassotti anziani, abbandonati, o con problemi fisici. Tantissimi i cani che Sandro e Rodolfo in questi anni hanno salvato, regalando una nuova vita a bassotti altrimenti destinati al canile o, peggio ancora, alla morte. Tra le storie che avevano fatto il giro della rete quella di Soraya, una bassotta a pelo duro nata il giorno di Natale 2020 in un allevamento della provincia di Milano. Il cane, però, aveva un serio problema di deambulazione e l'allevatore era pronto a sopprimerlo. Venuti a conoscenza della vicenda Sandro e Rodolfo sono corsi a prendere la piccolina che dopo un lungo percorso di riabilitazione (a spese dell'associazione) ha trovato una famiglia che l'ha accolta con amore.

In questi due anni l'associazione non ha mai smesso di soccorrere bassotti abbandonati e malati. Malgrado le difficoltà economiche: l'assenza di eventi non ha certo giovato alle casse del sodalizio. Che, adesso, può finalmente tornare a respirare, a salvare tanti altri bassotti e a organizzare eventi in tutta Italia.