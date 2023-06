Sfila il passato: ecco le vie di Monza che oggi chiudono per il passaggio del corteo storico

Dalle 16.30 le vie del centro si trasformeranno in un grande mercato medioevale. Poi alle 21 partirà la sfilata: il lungo e suggestivo corteo di figuranti abbigliati con suntuosi vestiti che anche quest'anno lasceranno monzesi e non a bocca aperta. In occasione della Rievocazione storica nella giornata di oggi, domenica 25 giugno, sono previste modifiche alla viabilità.

Come si legge sul sito del comune di Monza dalle ore 12 alle ore 24 è vietata la circolazione in piazza Duomo ed è sospesa la disciplina della Zona a Traffico Limitato relativamente al varco nr 4 di Largo IV Novembre.

Dalle ore 14:30 alle ore 24, in p.zza Cambiaghi, nell’area ovest opportunamente delimitata sono vietate la circolazione e la sosta con rimozione forzata.

Dalle 12 alle ore 22 è vietata la circolazione in piazza Roma nell’area prospicente la fontana, dalle 16 sino al termine del passaggio del corteo, è vietata la circolazione lungo il seguente percorso: piazza Cambiaghi (partenza); via Colombo; via Passerella dei Mercati; via Vittorio Emanuele II; via Napoleone; piazza Duomo; via Rossi; via Italia; largo G. Mazzini, poi inversione di marcia verso via Italia; e arrivo in piazza Roma.

Dalle ore 21 sino al termine del passaggio del corteo è vietata la circolazione lungo il seguente percorso: piazza G. Cambiaghi (partenza); via Azzone Visconti; largo Mazzini; via Italia; piazza Roma; Vittorio Emanuele II; via Lambro; piazza Duomo (arrivo)