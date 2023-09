Monza avrà un nuovo svincolo autostradale: il grande progetto per velocizzare i collegamenti durante le Olmpiadi

Quello svincolo autostradale preoccupa i monzesi che vivono nel quartiere di San Rocco. Un cantiere sotto casa e poi uno snodo in una delle aree più trafficate della città. Si tratta dello svincolo della A52 che verrà realizzato in previsione delle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026. Un snodo che ha fatto salire i residenti sulle barricate e del quale si parlerà, durante il consueto incontro della consulta in programma martedì 19 settembre alle 20.45 al centro civico di San Rocco (via D’Annunzio). Saranno presenti per gli aggiornamenti gli assessori Marco Lamperti e Giada Turato.

Lo svincolo autostradale impatterà sui comuni di Cinisello Balsamo e Monza (zona Sud) e sarà lungo quasi 2,5 Km. Il progetto, presentato nei mesi scorsi, prevede la realizzazione di quattro rami di interconnessione, due rotatorie e un nuovo tratto in galleria di collegamento tra la barriera della A4 e la A52. Il progetto ha l’obiettivo di velocizzare i percorsi per raggiungere i luoghi dove si svolgeranno le gare.

Il progetto prevede l’avvio dei lavori nel marzo 2024. Monza diventerà una bretella tra l’uscita degli svincoli di Sant’Alessandro della A4 che passerà sotto San Rocco proseguirà nel tratto in trincea della A52 Tangenziale Nord in direzione Rho e coinvolgerà gli svincoli d’uscita sia verso la viabilità urbana di via Borgazzi sia quello di connessione con la Statale 36. L’intervento è in capo a Milano Serravalle– Milano Tangenziali spa, sarà quasi interamente finanziato da Regione Lombardia per un costo stimato di 46 milioni di euro.