Monza per due giorni diventa il regno degli artisti del tatuaggio

Style Tattoo Expo. Questo il titolo del grande evento dedicato al mondo dei tatuaggi che si svolgerà nel fine settimana all’Arena di Monza di viale Stucchi. Sabato 10 e domenica 11 giugno l’Arena di Monza aprirà le porte a oltre 200 artisti del tatuaggio provenienti dall’Italia e dal mondo, pronti a sfidarsi in competizioni a suon di creatività e di fantasia. Gli artisti presenti tatueranno sul posto (non è necessario la prenotazione).

Ma non solo sarà possibile farsi tatuare, ma sarà possibile vivere due giorni all’insegna dell’allegria, della musica e del buon cibo. In programma musica, spettacoli di pole dance e burlesque. Ma anche angoli dedicati al truck food e sabato sera verrà trasmessa la finale della Champions League. Il biglietto d’ingresso costa 15 euro (gratis per i bambini fino a 12 anni e per le persone con invalidità uguale o superiore al 75%). Tutti i dettagli sul sito della manifestazione.