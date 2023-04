Perché lo storico palazzo di via Italia è stato transennato? Ecco cosa è successo

Nessun lavoro di restauro voluto dalla soprintendenza. E nessun intervento legato all'ormai famigerato bonus 110% per i condomini. Quanto accaduto in via Italia, all'altezza del piccolo supermercato del centro storico, dove all'alba della mattina di Pasquetta, il 10 aprile, la strada è stata transennata, parrebbe semmai essere stato il risultato di un sonoro errore di valutazione. O di distrazione.

Secondo quanto emerso, infatti, la passeggiata davanti all'elegante palazzo è stata chiusa dopo il passaggio di un furgone che, giunto davanti al minimarket per rifornirlo, avrebbe invece urtato contro un balcone posto al primo piano. Facendolo in parte crollare. Alla guida del furgone, appunto, un addetto incaricato di fornire le derrate per il noto minimarket. Che arrivato in via Italia, nel tentativo di fermare e posteggiare il mezzo di fianco all'entrata del locale, ha invece urtato violentemente contro un balcone sito al primo piano del palazzo. Spaccandone i due supporti in granito e facendo rovinosamente crollare parte della struttura in strada.

Forse per un errore di valutazione, o forse per una banale distrazione.

Immediato è stato comunque l'intervento della polizia locale per i rilievi del caso e per ascoltare la testimonianza del fornitore. E quello del comune che ha deciso poi per la chiusura dell'area con le transenne per garantire la sicurezza.