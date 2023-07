Ecco le vie più inquinate di Monza

Via Cavallotti, Manzoni, Romagna e Taccona. Queste sono le vie più inquinate di Monza quelle da bollino rosso dove i livelli medi mensili di biossido di azoto sono ben superiori alla soglia annuale. I dati sono stati diffusi alcuni giorni fa dal gruppo Aria Pulita Monza e riguardano i risultati dell’indagine di rilevamento della qualità dell’aria effettuato alcuni mesi fa in collaborazione con i comitati di quartiere. Erano state posizionate 17 provette in diversi quartieri di Monza molto trafficate. Provette messe dietro ai cartelli stradali e che, dopo un mese, sono state ritirate e consegnate a un laboratorio in Inghilterra per l’analisi delle polveri rilevate.

"I risultati riportati si riferiscono ai soli campionatori posizionati secondo le istruzioni, ovvero all’aperto ed entro il limite amministrativo – si legge nella nota ufficiale - Come si evince dalla tabella su 28 rilevamenti 5 (17%) rientrano nella fascia rossa solo 3 (10%) rientrano nella fascia gialla tutti gli altri 20 nella fascia arancione e rappresentano il 73%. Il 100% ha rilevato livelli medi mensili di biossido di azoto superiori alla soglia annuale di 10 μg/m³

che i ricercatori dell’Organizzazione mondiale delle sanità indicano quale valore da cui si verifica un impatto”.



Bollino arancione in via Braille, Pergolesi, Cattaneo, Oslavia, Col di Lana, Torneamento, Prima, Pellettier, piazza Citterio, via Monte Cervino, viale Romagna, via San Fruttuoso, D’Annunzio, Murri, Sant’Albino, Mameli, Adda e Lombardia. Se la passano meglio, ma i valori sono comunque elevati, in via Monte Bisbino, Raiberti e Santa Maddalena.

“Dalla presentazione dei dati emerge, tra le fonti che emettono No2 (biossido di azoto) l’alta percentuale (il 65 per cento) è imputata al trasporto a cui fanno capo proprio i mezzi alimentati a diesel - si legge nel comunicato -. Fanno seguito fonti industriali, il riscaldamento delle abitazioni, macchinari mobili e, in bassa percentuale, l’agricoltura. Abbiamo analizzato i risultati ottenuti dall’esposizione dei campionatori, nel periodo febbraio-marzo, nelle vie scelte insieme ad alcuni comitati e associazioni per evidenziarne la criticità. Ed così è stato. I 28 risultati 'attendibili' ci hanno dato valori al di sopra delle nostre aspettative quando li abbiamo messi a confronto con quelli rilevati in concomitanza del periodo di lockdown del marzo 2020. Saltano all’occhio i due dati ‘pesanti’ riscontrati in via Manzoni, proprio nel centro di Monza”.

Il record, 57μg/m3, è stato rilevato in via Taccona dove ci sarebbero stati episodi di broncopolmoniti fra chi viveva in prossimità del luogo dove era stata posizionata la provetta. “Tutto ciò fa emergere inevitabili preoccupazioni che svilupperemo nell’evento che prevediamo di organizzare per la fine di settembre”, concludono.