A Monza sono arrivati i vigili di quartiere

A Monza è entrato in servizio il vigile di quartiere. Per l'esattezza sono una decina gli agenti che da qualche giorno hanno iniziato il servizio di pattugliamento nei rioni del capoluogo brianzolo. Facilmente riconoscibili dalla banda a scacchi bianca e rossa inserita nel berretto lavorano in coppia.

Un progetto che era stato annunciato già alcune settimane fa dall'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia. “Gli agenti di quartiere interpretano nel quotidiano una funzione imprescindibile per la polizia locale, ovvero la conoscenza capillare del territorio, dei suoi diversi bisogni ed esigenze - spiega -. Capacità di ascolto e attenta sorveglianza sono le azioni che consentiranno di cogliere e affrontare con prontezza eventuali criticità”.

La pattuglia è presente nei quartieri tutti i giorni. Tra i loro compiti il presidio mobile; l'interrelazione costante con le consulte; accertamenti informativi e notifiche; la relazione diretta con i referenti delle associazioni di controllo di vicinato; gli accertamenti per il rilascio delle attestazioni di ricongiungimento familiare per i cittadini stranieri; gli accertamenti e adempimenti vari su richiesta di altri uffici/enti; la prima gestione delle segnalazioni ricevute dai cittadini con inoltro ai competenti uffici e successiva verifica dell’esito; i controlli sul rispetto dei regolamenti comunali; la sorveglianza 'protettiva’ nei pressi delle scuole, delle aree verdi e dei luoghi ‘sensibili’

"Sono presenti nelle piazze, nei giardini e spazi pubblici e nei luoghi di aggregazione dei quartieri per offrire ai cittadini l’opportunità di ricevere informazioni, segnalare direttamente situazioni anomale richiedendo immediatamente l’intervento della struttura di polizia - fanno sapere dal comune -. Sarà potenziata, inoltre, la vigilanza in alcune zone, ritenute aree sensibili, per scoraggiare i fenomeni di illegalità e di degrado urbano grazie all’aumento del presidio del territorio. Sarà accresciuta, oltre alla reale, altresì la sicurezza percepita anche grazie alla risoluzione di piccoli problemi e alla gestione delle segnalazioni più complesse, o con il corretto indirizzamento agli uffici competenti o, per situazioni di criminalità, alle forze di polizia".