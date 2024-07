In Autodromo la spettacolare maratona notturna di ciclismo

Correre e pedalare per due giorni all'interno dell'Autodromo e del Parco.

Si aprirà la notte di sabato 14 Settembre con F1re la maratona di ciclismo di 12 ore che animerà l’Autodromo Nazionale Monza, teatro in cui si esibiranno specialisti e appassionati delle due ruote a pedali. Domenica 15 settembre sarà invece di scena Monza21, una mattinata da vivere con le sneakers da running ai piedi.

Entrambi gli appuntamenti, per cui sono attesi oltre 5000 partecipanti, fanno parte del circuito di manifestazioni multidisciplinari FollowYourPassion, curato e organizzato da MG Sport.

Monza21

Appuntamento imperdibile per runners di ogni età e livello che vogliono vivere a pieno l’ultima parte della stagione podistica, Monza21 è un evento di atletica a 360 gradi, inclusivo e adatto a tutti offre quattro distanze: 30km, Mezza Maratona, 10km (competitiva e non) e la 5km family run. Le sfide competitive, certificate Fidal, saranno ideali sia per chi vuole avvicinarsi all’agonismo e mettersi alla prova sulla 10km, sia per chi vuole testarsi sulla mezza maratona o la 30km in vista, magari, di una maratona autunnale.

Lo start è fissato alle 9 di domenica 15 settembre: i partecipanti correranno all’interno del Parco tra gioielli architettonici antichi e moderni, ville, cascine, mulini, varietà di flora e fauna. Il Villaggio gara sarà allestito nell’Autodromo Nazionale Monza, partenza e arrivo saranno nell’area adiacente in via Mirabello, e una parte del percorso coinvolgerà un tratto della pista storica dell’Autodromo.

F1re

Pedalare nel fascino della notte, respirando l’odore dell’asfalto che ha fatto la storia dell’automobilismo mondiale: ciò sarà possibile per tutti i corridori che, armati unicamente della propria bici, prenderanno parte alla nona edizione di una delle 12 ore ciclistiche più avvenenti d’Europa.

Le divise colorate e il rumore dei piedi che spingono con forza e determinazione i pedali delle biciclette saranno i protagonisti di una notte in cui all’Autodromo Nazionale Monza, con la sua celebre pista di 5,793 km, non si accenderanno i motori ma si lascerà spazio alle bici da corsa. La formula vincente: con il villaggio aperto a partire dalle 14, dalle 20 di sabato 14 settembre alle 8 di domenica 15 settembre, entreranno in scena le biciclette e si potrà partecipare individualmente o in team da 2,4,8 corridori (in formazioni da soli uomini, sole donne oppure miste).

Come iscriversi

Monza21: le iscrizioni online sono aperte fino all’11 Settembre 2024. Per informazioni cliccare qui

F1re: le iscrizioni online sono aperte fino all’ 11 Settembre 2024. Per informazioni cliccare qui