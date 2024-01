Il miracolo della rete: Annalisa ritrova Stefania, che 35 anni fa era stata la sua maestra in ospedale

Un post su “Sei di Monza se…” e quel sogno, che sembrava irrealizzabile, alla fine è diventato realtà. Annalisa dopo 35 anni è riuscita a rintracciare Stefania, la maestra che durante la sua lunga degenza all’ospedale San Gerardo l’ha aiutata a studiare, le ha permesso di non perdere l’anno, ma soprattutto è stata una sorta di seconda mamma in un momento difficile della sua vita.

Nei giorni scorsi Annalisa Prevete, 42 anni originaria di Napoli ma che vive in provincia di Grosseto, ha postato su “Sei di Monza se…” un annuncio particolare: cercava quella maestra che alla fine degli anni Ottanta era stata la sua insegnante in ospedale. Annalisa quando aveva 8 anni si è trasferita per 10 mesi a Monza, insieme alla mamma: le avevano riscontrato una grave patologia. “Sono stati mesi molto difficili, e la presenza della maestra Stefania Fiorucci è stata molto importante - racconta Annalisa a MonzaToday -. I medici di Napoli mi avevano mandato al Gaslini di Genova dove dopo pochi giorni sono stata trasferita a Monza, all’ospedale San Gerardo”. Lì Annalisa non era sola. Ad affrontare insieme a lei quella battaglia tanto grande per una bambina c’erano la sua mamma (che nel frattempo era in attesa del fratellino), il papà che ogni fine settimana da Napoli la raggiungeva a Monza, i medici, gli infermieri, i volontari del Comitato Maria Letizia Verga e poi la maestra.

“Ho un bellissimo ricordo di lei, di quella giovane maestra che in quei 10 mesi di degenza all’ospedale San Gerardo di Monza non mi ha mai abbandonata - prosegue -. Quando stavo male per le terapie veniva a trovarmi e mi leggeva i libri. Mi ha permesso di studiare e di non perdere l’anno. Era dolce, amorevole, una sorta di seconda mamma”. Un legame speciale con quell’ospedale e con quella maestra proseguito anche dopo le dimissioni. “Quando venivo a Monza per i controlli, oltre al professor Masera e al dottor Jankovic andavo anche dalla maestra Stefania -aggiunge -. Alcune volte sono andata a pranzo con mio papà dai suoi genitori. Ci siamo scritte a lungo. Quello è stato un momento molto intenso della mia vita e continuo a ringraziare i medici e tutto il personale del San Gerardo che si sono presi cura di me con grande amore”. Poi, pian piano i casi della vita e i traslochi hanno fatto perdere i contatti. Fino all’inizio di questo 2024 quando Annalisa, tra i buoni propositi, ha inserito anche quello di rintracciare la maestra. Un post su “Sei di Monza se…” in poco tempo le ha permesso di ritrovare Stefania.

“Sono felicissima - conclude -. La contatterò questa sera. Ho tante cose da dirle, ma soprattutto spero che accetti il mio invito: di venire a trovarmi in Toscana, dove vivo con mio marito e mia figlia che ha 13 anni”. Una maestra dolce e sensibile che ha lasciato nella vita di Annalisa un segno: il destino di lavorare a contatto con i bambini.