Monza da 10 anni detiene un record mondiale (ma non tutti lo sanno)

Era il 4 settembre 2014 quando a Monza è stato inaugurato il Museo più piccolo del mondo. Un Museo dove non si paga il biglietto d’ingresso, ma dove non è possibile entrare. Perché le opere si ammirano (gratis e a tutte le ore del giorno e della notte) dalla strada.

Un guinness mondiale che la città di Teodolinda detiene da quasi 10 anni e che da un decennio è motivo di vanto sotto le guglie del Duomo. Si tratta del MiMuMo – Micro Museo Monza – ubicato al pian terreno della casa più antica di Monza. Quella Casa della Luna che risale al XIII secolo e che si trova in vicolo Lambro.

Il MiMuMo da quasi 3.650 giorni regala un momento di bellezza a chi passa accanto al Duomo. In quello spazio di 2,29 metri quadrati di superficie dal 4 settembre 2014 si alternano senza sosta artisti locali, nazionali e internazionali; pittori e scultori emergenti e noti che espongono la loro opera. Un’opera che resta visibile per 15 giorni, con tanto di didascalia per raccontare chi è l’autore e che cosa rappresenta quella scultura, pittura o installazione che svetta nella vetrina di quello, che a uno sguardo veloce e distratto potrebbe sembrare un semplice negozio. Ma che invece è un museo, il museo dei primati. In questi giorni (fino al 5 agosto) è possibile ammirare l’opera Mare Ovunque realizzata da Franco Sartori.

Un progetto che dopo 10 anni continua a richiamare tante artisti e a regalare momenti di bellezza e cultura a chi passa vicino al Duomo. Magari frettolosamente mentre si dirige al lavoro, poi incuriosito ripassa con più calma per ammirare e scoprire chi c’è dietro quella vetrina.

Il MiMuMo nasce da un’idea dell’architetto monzese Luca Acquati, proprietario di quel minuscolo spazio pieno di storia e di suggestioni e dell’eclettico collega Felice Terrabuio curatore artistico del progetto insieme all’associazione Streetartpiù. Un sodalizio che, proprio abbracciando l’entusiasmo e la volontà di Acquati, valorizza i giovani talenti.

“MiMuMo è una casa di vetro per l'arte – commenta il critico Vittorio Raschetti -. Una Wunderkammer in vetrina, monolite di meraviglie aperto sullo curiosità della città. Il dono dell'arte in un micro teatro pubblico, una caleidoscopica lanterna magica aggettante sull'anemia della città. Una cabina minimalista, un contenitore di idee in movimento, un affaccio sullo sguardo di passaggio. Pensieri che navigano in un acquario di reminiscenze da ripescare nel futuro, perché l'arte è sempre contemporanea al futuro. Un involucro di protezione messo a disposizione, perché l'arte si protegge solo offrendola in dono”. E se ancora non lo avete fatto quando passate accanto al Duomo fermatevi ad ammirare quell’opera che si fa vedere nella sua bellezza in vetrina h24.