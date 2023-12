Anche i monzesi chiedono giustizia per Leone, il gattino scuoiato vivo

Sono tanti i monzesi che in queste ore sulla piattaforma Change.org stanno firmando la petizione per chiedere giustizia per Leone, il piccolo gattino scuoiato vivo e morto dopo 4 giorni di agonia.

Una storia, quella di Leone, che ha scosso tutta l'Italia. Il gatto, infatti, era stato trovato in strada agonizzante ad Angri, in provincia di Salerno, nella giornata del 7 dicembre, da un gruppo di volontari del canile di Cava dei Tirreni, e portato nell'ambulatorio Veterinario Asl locale per essere curato. Qui gli è stato dato il nome Leone per la forza e la tenacia con la quale si è aggrappato alla vita. Una forza che aveva dato qualche speranza circa la sua ripresa.

Quattro giorni dopo il gattino, nel frattempo divenuto amatissimo e famoso sui social, è però spirato. E anche dall'Enpa è partita una denuncia contro ignoti.

Di lì, l'indignazione di tanti si è fatta ancora più forte e in queste ore anche tanti monzesi e brianzoli, che hanno condiviso la storia dello sfortunato gatto sulle loro pagine social, stanno firmando sul sito Change.org la petizione perché venga fatta giustizia. "Questo atto di crudeltà inaudita non può rimanere impunito - si legge nella pagina della piattaforma - Secondo l'articolo 544-ter del Codice Penale italiano, chiunque maltratta gli animali è soggetto a pene detentive da tre mesi a un anno o con una multa da 3.000 a 15.000 euro (Fonte: Legge italiana). Nonostante ciò, troppi casi di abuso sugli animali rimangono senza conseguenze. Leone era un gatto innocente che non meritava un destino così crudele. La sua storia rappresenta la voce di tutti gli animali che soffrono in silenzio nelle mani dei loro aguzzini. Chiediamo alla giustizia italiana e alle autorità competenti di fare tutto il possibile per trovare e punire severamente i responsabili dell'orribile morte di Leone. Nessun animale dovrebbe mai subire tali atrocità. Facciamo sentire la nostra voce per Leone e tutti gli altri animali vittime della crudeltà umana! Firmate questa petizione per chiedere giustizia per Leone!".