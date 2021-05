Nuova tappa brianzola per l'assessore Letizia Moratti: visita all'ospedale di Vimercate

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti ha visitato l’ospedale di Vimercate. Accolta dal Direttore Generale di ASST Brianza, la vicepresidente ha fatto una breve visita ad alcune aree ospedaliere è si è intrattenuta con gli operatori impegnati nell’attività di degenza e ambulatoriale. La visita a Vimercate arriva dopo la tappa all’hub del Polaris a Carate Brianza, la scorsa settimana, quella di Meda e infine a Monza dove nei giorni scorsi la vicepresidente ha fatto visita al centro vaccinale dell’ex Philips.

Per quanto riguarda i vaccini la Asst Brianza ha effettuato 150.000 somministrazioni. Nel corso della sua visita, la Vicepresidente Moratti ha incontrato il Collegio di Direzione dell’ASST, il gruppo dirigente dell’azienda che comprende i direttori medici, infermieristici e tecnici dei dipartimenti clinici e amministrativi.

“L’emergenza Covid ci sta condizionando ormai da più di un anno, ma non deve togliere l’attenzione dall’ordinaria attività sanitaria dei nostri presidi e delle nostre strutture – ha osservato l’assessore al Welfare, Letizia Moratti – Per questo, oltre ai centri vaccinali sto mettendo in agenda anche queste visite alle Asst e ai nostri ospedali per ringraziare dirigenti, medici e operatori per quanto viene portato avanti quotidianamente nonostante questa situazione anomala, oltre che per raccogliere eventuali istanze dei territori. In questo caso, la visita all’Asst Brianza ha un duplice significato: va a inserirsi territorialmente nel contesto delle visite fatte ai centri vaccinali di Monza, Carate e Meda e interessa una delle Asst più importanti della Lombardia per bacino d’utenza, rete di servizi e numero di dipendenti”.

Nel corso dell’incontro il Direttore Generale Marco Trivelli, ringraziando per la visita la Vicepresidente di Regione Lombardia, ha fatto una fotografia dell’Azienda, della sua offerta socio sanitaria e dei suoi volumi di attività. Ha ricordato l’impatto del Covid e dell’emergenza sanitaria sulla propria organizzazione e l’impegno generoso e corposo, con un eccezionale carico di umanità, degli operatori nel prendersi cura dei malati. Alla ASST Brianzafanno riferimento cinque ospedali e una rete di servizi socio sanitari distribuiti capillarmente sul territorio a cui si rivolge una popolazione di oltre 700.000 abitanti. E con circa 3.700 dipendenti è una delle più grosse aziende della Provincia di Monza e Brianza.