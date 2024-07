Morgan e il processo (sospeso) per stalking: cosa succede

Una vicenda delicata e ancora sommersa dalla burocrazia. Selvaggia Lucarelli ha ricostruito la storia del processo per stalking e diffamazione in cui è imputato l'artista monzese Marco Castoldi in arte Morgan in un articolo pubblicato oggi sul Fatto Quotidiano e riassunto dai colleghi di Today.it. A denunciare il cantautore è stata la cantante Angelica Schiatti con cui Morgan ha avuto una frequentazione. Il 10 ottobre del 2023 è stata celebrata l'udienza preliminare, ma poi il processo non è più proseguito. L'obiettivo degli avvocati di Morgan è di cercare un accordo con quelli della difesa che con questo scopo si troveranno nella prossima udienza fissata per il 13 settembre 2024.

Angelica Schiatti e lo stalking di Morgan

Angelica Schiatti e Morgan si sono conosciuti nel 2014 e si sono frequentati per poco tempo. Poi, nel 2019, hanno iniziato una nuova frequentazione chiusa da Angelica dopo tre mesi. Nel 2020 lei ha denunciato il cantante e ottenuto l'attivazione del codice rosso. Pur avendo subito una perquisizione, Morgan ha continuato comunque a inviare alla donna messaggi con la minaccia di pubblicare video erotici che lei gli aveva mandato tempo prima. Inoltre, in una chat di gruppo chiamata "InArteMorgan", il cantante aveva scritto: "E adesso per la gioia di tutti i se*aioli del mondo vi sparo una tripletta di video porno di A. che vi mettono a posto per qualche anno". E a chi gli faceva notare che un gesto simile configura reato: "Non posso condividere con qualcuno un po' di santa troi*ggine di una tr*a che ha fatto la tro*a perché è tro*a e sa fare solo la tro*a?".

Angelica, intanto, per paura di Morgan si era trasferita in casa del padre, mentre lui contattava la madre di lei con l'accusa di averla manipolata e anche alcune amiche di lei. In un messaggio sosteneva che lei tradisse il fidanzato, il cantante Calcutta, con lui e altri uomini. Nel 2021 Morgan arrivò ad assoldare anche due ragazzi siciliani per pedinare lei e il suo nuovo fidanzato. I due si recarono a Milano e poi a Bologna, trovarono la casa in cui abitavano e mandarono una foto dell’abitazione. Alla fine non ci parlarono ma le inviarono comunque alcuni messaggi.

Morgan ha contattato via Telegram anche lo stesso Calcutta: "Ehi piccola mer*ina secca. Quando il tuo piccolo ca*zo non verrà più succhiato dalla mia donna te lo metterà in culo quello di un ne*ro gigante", uno dei messaggi. Inoltre Morgan ha affittato anche una casa a pochi metri dall'abitazione di Angelica. Ciononostante, i giudici non emetteranno mai divieti di avvicinamento.