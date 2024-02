E' morta Vanda Di Marsciano, la moglie dello scrittore Eugenio Corti

Si è spenta all'età di 96 anni Vanda Di Marsciano, la vedova dello scrittore Eugenio Corti, scomparso lo scorso 4 febbraio 2014. Professoressa e poi preside e punto di riferimento per generazioni di studenti, Vanda Di Marsciano era approdata in Brianza dopo le nozze con Corti e aveva sempre vissuto a Besana Brianza dove per anni ha insegnato presso la scuola media cittadina. Nativa di Peruglia, classe 1927, si trasferisce poi in Sicilia ad Agrigento con la famiglia e a Milano dove intraprende la carriera degli studi classici. Ed è proprio sotto la Madonnina, all'Università Cattolica, che incontra Eugenio Corti. I due si sposarono ad Assisi nel 1951. E' morta nella notte di venerdì 2 febbraio, a due giorni di distanza dal decimo anniversario della scomparsa del marito.

Sabato 3 febbraio alle 14.30 saranno celebrati i funerali: la funzione si terrà nella Basilica Romana Minore di Besana in Brianza.

Il ricordo del sindaco di Besana

"A soli due giorni dal decennale della morte del marito Eugenio Corti, ci ha lasciati questa notte la moglie Vanda di Marsciano. Oltre ad essere stata ispiratrice e testimone dell'opera del marito, oltre ad essere stata per tanti anni educatrice di molti tra i quali tantissimi nostri concittadini nelle scuole del nostro territorio, recentemente ci ha concesso di poter allestire il Centro Sudi Corti in villa Filippini grazie ad una donazione che per la nostra comunità ha un inestimabile valore storico e culturale ma per lei è stato un atto d'amore verso Besana, perchè si è spogliata dei quotidiani e domestici ricordi del marito. Una gesto non semplice né indolore ma frutto di un grande amore per la nostra comunità. Grazie di tutto" ha scritto in un post di commiato il sindaco di Besana Brianza Emanuele Pozzoli.