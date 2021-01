Lo smog uccide: Monza e Milano quinte in Europa per tasso di mortalità da No2

Lo studio del Global Health Institute. Milano e Monza tra le peggiori in Europa per mortalità

Tredicesime in tutta Europa in una classifica. Addirittura quinte in un'altra. Ma questa volta per Monza e Milano non c'è nessun record da festeggiare, nessuna graduatoria da celebrare. Sotto la Madonnina e nel capoluogo brianzolo tira una pessima aria e l'ultima conferma è arrivata da uno studio sulle città più inquinate del continente condotto dai ricercatori dell'Università di Utrecht, del Global Health Institute di Barcellona e del Tropical and Public Health Institute svizzero, pubblicato su The Lancet Planetary Health e finanziato dal ministero per l'Innovazione spagnolo e dallo stesso Global Health Institute.

"Il team di ricerca - si legge sul sito - ha stimato la mortalità annuale dovuta all'inquinamento atmosferico per ognuna delle mille città incluse nello studio - poi raggruppate in 858 aree metropolitane, che per Milano conta anche Monza - e ha creato due classifiche basate sui risultati: una per il Pm2.5, il particolato fine, e una per il diossido di azoto, No2".

Foto - La classifica per Pm2.5



I dati di Monza e Milano sono pessimi in entrambe le graduatorie. Nel ranking elaborato in base al tasso di mortalità per il Pm2.5 il capoluogo lombardo e quello brianzolo sono 13esimi in tutta Europa e la classifica è dominata dalla Lombardia, con Brescia prima e Bergamo seconda. "Le particelle - spiegano i ricercatori - sono liberate nelle città soprattutto dal traffico automobilistico, dalla combustione del carburante per i riscaldamenti domestici e dalla combustione di legna e carbone". Rispettando le linee guida imposte dall'organizzazione mondiale della sanità, stando ai calcoli dei ricercatori, a Monza e Milano si potevano evitare 3.967 morti in un anno, una cifra già di per sé mostruosa che sale a 5.290 se la città fosse stata la più "pulita" d'Europa.

Foto - La classifica per No2

E nella classifica elaborata in base al No2, Monza e Milano fanno ancora peggio. I due capoluogo sono infatti quinti in tutta Europa nella graduatoria, che è dominata da Madrid. Anche qui il calcolo dei decessi evitabili è da brividi: attenendosi ai "consigli" dell'Oms sul No2 - che viene descritto come un "gas tossico irritante che colpisce le vie respiratorie" - sotto la Madonnina e a Monza potevano essere "cancellati" 103 morti, 2.271 in caso di aria "perfetta".

Foto - Tutti i dati di Monza e Milano