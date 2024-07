La Brianza saluta Gaetano Imbriano, l'ispettore dal cuore d'oro che aveva combattuto contro la mala

Il suo volto era noto e amato ai brianzoli e ai milanesi che negli anni Settanta “divoravano” le pagine di cronaca nera. Domani l’ultimo saluto a quell’ispettore dal “cuore buono” che da Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino) si era trasferito in Lombardia dove aveva prestato servizio nella polizia di Stato. Nella giornata di domenica 15 luglio è morto l’ispettore Gaetano Imbriano. I funerali verranno celebrati martedì 12 luglio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Albiate.

Una vita in divisa prima e in borghese poi a combattere contro quella malavita organizzata che negli anni Settanta già si stava sviluppando a Milano e in Brianza. Poi l’impegno in prima linea negli Anni di Piombo quando sulle strade lombarde (Monza e Brianza comprese) non mancavano mobilitazioni e feriti. Una vita dedicata alla famiglia, alla sua polizia di Stato, a quel giuramento fatto e portato avanti con passione e con determinazione.

“Gaetano Imbriano, detto Ninì, era partito da Sant'Angelo dei Lombardi e aveva deciso di servire lo Stato per garantirsi un tozzo di pane mettendo a disposizione la sua intelligenza, la sua fine astuzia e tutto il suo cuore - ricorda in un lungo post sui social Carlo Gaeta, giornalista monzese, che ricorda con affetto quel percorso lavorativo che anche suo papà aveva intrapreso -. Un lupo irpino al servizio delle istituzioni, tanto da far fortuna a Milano, dove si è meritato l'Ambrogino d'Oro a metà anni Settanta per i servizi offerti alla città nella lotta contro la criminalità organizzata”.

Un lavoro sempre svolto con dedizione e grande passione che ha visto l’ispettore dal cuore buono lavorare con poliziotti molto famosi. “Erano gli anni della mala a Milano, anni che ispirarono molti film – continua Gaeta -. Poi sarebbero arrivati gli anni di piombo, quelli dei gruppi eversivi, delle brigate rosse e della prima linea. Nel fulcro delle indagini c'era sempre lui, dotato di grande intelligenza. Lavorava sempre dietro le quinte, col suo fiuto”.

Tanti gli aneddoti e i ricordi del giornalista monzese, ripercorrendo quelle interviste fatte a quell’ispettore che non si stancava mai di lavorare. Un poliziotto che per la sua precisione e acume investigativo era molto apprezzato anche dai superiori, tanto che il prefetto Francesco Colucci durante un incontro coi giornalista aveva ricordato quel “28 ottobre 1976 – prosegue Gaeta - per un’intera giornata, il sottufficiale Gaetano Imbriano assediò, con soli due agenti, cinque banditi armati, che dopo aver fatto una rapina all’ospedale di Niguarda si erano rifugiati in una villetta di Palazzolo Milanese, acquistata da uno di loro”. Poi fu l’epoca della “caccia” a Vallanzasca e Turatello fino al trasferimento in quella Brianza che diventerà la sua nuova casa.

“Imbriano emanava a pelle una forza incredibile e una sicurezza invidiabile - conclude Gaeta -. Elegante e raffinato nei modi e nell'abbigliamento, celava il suo fisico da pugile tanto da essere soprannominato Cassius Clay. Qualche diretto per difendersi e per difendere la giustizia l'ha rifilato pure, ma quante volte ha rischiato la pelle per la sicurezza di tutti non lo sapremo mai e di sicuro mai l'abbiamo ringraziato abbastanza”.