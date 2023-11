Addio a Gianni, il simbolo delle guardie ecologiche volontarie di Monza

Proprio pochi giorni fa era stato premiato per il suo grande impegno nel mondo del volontariato. Oggi Monza piange la morte di Gianni Pelli, coordinatore delle Guardie ecologiche volontarie (Gev). Proprio pochi giorni era stato nominato Gev dell’anno. Un’importate riconoscimento per il coordinatore delle Guardie ecologiche volontarie di Monza. Un riconoscimento assegnato durante la "Giornata delle Guardie Ecologiche Volontarie della Lombardia" ospitata quest'anno alla Baita del Fondista di Cunardo, in provincia di Varese, alla presenza del presidente della Regione Attilio Fontana e dell'assessore al Territorio Gianluca Comazzi.

Giovanni Pelli, 83 anni, ha lavorato come autotrasportatore, con un’impresa propria. In servizio come Gev dal 2011 e coordinatore dal 2015, è stato premiato in quanto: “è un punto fermo per l’intero gruppo di volontari, ha saputo essere un indispensabile punto di riferimento durante il corso per aspiranti nuove GEV tenutosi quest’anno presso il nostro ente. Esempio di impegno sociale, è sempre attivo adoperandosi al servizio con dedizione e generosità”. Pelli, oltre che coordinare le guardie ecologiche, fa anche parte dei “nonni civici” della città di Monza.

“Giovanni Pelli – aveva commentato l’assessore Giada Turato quando il monzese aveva ottenuto il prestigioso riconoscimento – è conosciuto e apprezzato da tanti monzesi per la passione con cui dedica tutto il suo tempo alla città e ai giovani, seguendoli in progetti nelle scuole e guidando le classi nelle visite al Parco Reale. Il titolo di GEV dell’anno è un meritato coronamento dei suoi sforzi e del suo costante impegno nel rivestire con energia e orgoglio il ruolo di coordinatore delle Guardie Ecologiche Volontarie”.