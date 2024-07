Monza saluta Giovanni Battista Falduto, 100 anni tra azienda e famiglia

Ad aprile aveva festeggiato i 100 anni circondato dall’affetto dei suoi familiari e dei dipendenti di quella ditta – la Fratelli Falduto Srl di San Rocco - alla quale era ancora molto legato. Oggi, sabato 20 luglio, si è spento Giovanni Battista Falduto.

Originario della Calabria, dove era nato il 4 aprile 1924, Giovanni Battista era venuto a Monza in cerca di fortuna. Una vita con la moglie Nunziata, oggi 96enne, e i loro 4 figli. Una vita di duro lavoro come muratore, inframezzata dalla pensione e dal temporaneo ritorno per qualche anno nella sua Calabria. Dove si era potuto dedicare alle sue passioni: l’orto e la produzione dell’olio. "Lui è la vera anima di questa azienda e la sua presenza fra noi è sempre stata fondamentale - avevano raccontato i dipendenti a MonzaToday in occasione del compleanno - Il suo entusiasmo, la sua ambizione, la sua voglia di fare e di sognare il futuro sono per noi un grande punto di riferimento". Era difficile trovarlo fermo, sempre impegnato a sistemare le piante negli uffici, o a dire la sua per perfezionare l'andamento dei lavori. Con una lucidità e con un pensiero svelto fino all’ultimo.

I funerali verranno celebrati lunedì 22 luglio alle 14.30 nella chiesa di San Carlo, a Monza. Poi la salma verrà tumulata nel cimitero cittadino.