Morto Mino Raiola

È morto il noto procuratore calcistico Mino Raiola. Aveva 54 anni ed era malato da tempo. I primi di gennaio era stato operato a Milano, al San Raffaele.

Alberto Zangrillo, primario all'ospedale e presidente del Genoa, nei giorni successivi all'operazione aveva fatto sapere che l'intervento era programmato da tempo. Sui profili social dello stesso agente era poi apparso un messaggio per rassicurare follower e conoscenti.

Mino Raiola era uno dei più noti (e remunerati) procuratori sportivi al mondo. Nella sua scuderia c'erano, tra gli altri, Mario Balotelli (anche ex Monza), l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, il centravanti norvegese Erling Haland, il portiere Gianluigi Donnarumma - passato in estate dai rossoneri al Psg - e il difensore juventino Matthijs de Ligt. Nato il 4 novembre 1967 a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, Mino Raiola, all'anagrafe Carmine Raiola, negli anni '60 emigrò dalla Campania con la sua famiglia per aprire una pizzeria in Olanda. In realtà non ha mai fatto il pizzaiolo, ma si è inserito subito nel mondo del calcio.