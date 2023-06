La Brianza ricorda il suo Silvio: le dimostrazione di affetto sui social

Non appena la notizia della morte di Silvio Berlusconi è stata diffusa, i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio, di ricordi e di scatti che semplici cittadini e amministratori locali avevano fatto insieme all'ex premier.

"Adriano Galliani e tutto AC Monza piangono affranti la scomparsa di Silvio Berlusconi: Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente” si legge sulla pagina Fb dei biancorossi.

"Ho avuto l'onore e la fortuna di essere al Tuo fianco fino all'ultimo - ha scritto il sindaco di Carate Luca Veggian -. Grazie per tutto quello che hai fatto per l'Italia e per il mondo. Addio Presidente. R.I.P".

"Che la terra ti sia lieve mio grande Presidente", ha aggiunto Massimiliano Longo capogruppo di Forza Italia a Monza e una lunghissima militanza nel partito postando sul suo profilo Facebook una foto scattata con Berlusconi durante una cena in Brianza.

Il sindaco di Lazzate Andrea Monti ha invece ricordato e salutato il Berlusconi rossonero: "Addio Presidente Silvio Berlusconi, grazie per tutte le emozioni che hai regalato alla grande famiglia rossonera", ha postato su Facebook.

Federico Arena, ex assessore alla Sicurezza durante la giunta Allevi, ha postato una sua foto di ragazzino con la bandiera della Lega insieme a Berlusconi. "Un grande nella politica, nel lavoro e nella vita. Uomo di coraggio e dal carisma infinito. Resti nella storia e nel cuore di molti, resti nel cuore di Monza, a cui hai dato tantissimo. Ci mancherai Silvio", ha scritto.

“Silvio Berlusconi ha lasciato un'impronta indelebile sulla scena politica e nella vita pubblica italiana. Un uomo che con le sue aziende, le sue televisioni, il Milan prima e il Monza poi, il suo carisma e la sua discesa in campo ha rivoluzionato, che piaccia o meno, il nostro Paese. Ci uniamo al dolore della famiglia Berlusconi, di tutti i suoi cari e degli amici di Forza Italia. Oggi l’Italia perde un grande imprenditore e uomo politico, che ha fatto la storia del nostro Paese. Riposi in pace.” A comunicarlo in una nota è il presidente del Gruppo Lega in Consiglio regionale, Alessandro Corbetta.

Notizia in aggiornamento