È morto il fratello del grande cantante che amava la Brianza

Anche lui aveva scelto di vivere ad Agrate Brianza, nel villaggio di famiglia realizzato dal fratello, conosciuto come il ragazzo di Calabria, era all'apice del successo.

È morto all'età di 83 anni, all'ospedale di Vimercate dove si trovava ricoverato, Gegè Reitano, fratello maggiore dello storico cantante Mino, storico percussionista dell’orchestra “Fata Morgana” e titolare ad Agrate di un noto ristorante frequentato da molti vip. Anche lui come il fratello originario di Fiumana di Muro, in Calabria, Gegè Reitano aveva iniziato la sua carriera musicale da adolescente insieme a Mino e agli altri fratelli Franco e Antonio, nel gruppo rock Franco Reitano and Brothers, nel ruolo di batterista. Quando poi il fratello Mino aveva iniziato ad avere successo come solista lui si era trasformato nel suo manager e consigliere.

Come tutta numerosa famiglia Gaetano, anche Gegè dalla Calabria si era trasferito ad Agrate Brianza, dove Mino cominciava a dar forma al famoso Villaggio Reitano, in via Mino Reitano, la residenza di famiglia divenuta poi una vera e propria istituzione. Dopo il 27 gennaio 2009, giorno della morte del fratello, Gegè Reitano aveva ideato ideato e promosso l'ormai celebre memorial musicale che ogni anno richiama in Calabria personaggi del mondo della musica e dello spettacolo per ricordare il grande cantautore.

La salma di Gegè Reitano si trova presso le onoranze funebri Pirola di Vimercate, e i funerali si svolgeranno presso la chiesa parrocchiale Sant'Eusebio di Agrate Brianza, mercoledì 29 novembre, alle 15,30.

Un altro 27 da ricordare - si legge nella pagina Facebook "Associazione Amici di Mino Reitano" - Adesso starai nuovamente insieme a Giovanna, a Mino, a Franco; tu, che hai sempre percepito questo presto ricongiungimento a loro! Insieme a te, è volato in cielo un pezzo del nostro cuore! Ciao Gegè, che la terra ti sia lieve".