Oggi a Monza la moschea sarà aperta a tutti: ecco perché

La moschea di Monza apre le porte a tutta la cittadinanza. Oggi, sabato 4 marzo, dalle 15 il centro islamico di via Ghilini sarà aperto ai monzesi e ai brianzoli (e non solo ai fedeli). L’iniziativa si inserisce all’interno delle attività promosse dal comune di Monza in occasione della Festa della donna dell’8 marzo, in collaborazione con Monza Pink Network e con la Lega italiana lotta ai tumori (Lilt).

Dalle 15 negli spazi di via Ghilini 17 ci saranno una serie di mostre e di attività: una mostra sulle proprietà benefiche delle spezie, sul Corano, la presentazione del progetto del banco Alimentare, uno spazio tatuaggio con l’henne, la presentazione delle attività della comunità dello Sri Lanka che opera all’interno del centro islamico, la presentazione del progetto Ramadan, delle attività promosse dai giovani musulmani di Monza e della Brianza e infine un incontro sulla figura della donna nell’Islam. È previsto un angolo buffet.

L’ingresso è libero.