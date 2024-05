A Monza la mostra - concorso per celebrare il santo monzese: ecco come partecipare

In occasione degli 850 anni dalla fondazione dell'ospedale San Gerardo e dei 400 anni dalla sistemazione del corpo del compatrono dei monzesi nell'urna dell'omonima chiesa di via San Gerardo, la scuola di pittura e della arti "Alessandro Conti" ha lanciato in collaborazione con il comune di Monza una mostra - concorso per celebrare l'importante figura del santo.

La mostra "San Gerardo dei Tintori - La santità sulle rive del Lambro" si aprirà il 7 giugno alla Galleria Civica di via Camperio, ed esporrà le opere di arte figurativa ispirate ai luoghi della città nei quali il santo delle ciliegie ha operato. Le opere saranno poi sottoposto a una giuria tecnica e al vincitore spetterà una mostra personale a lui dedicata, della durata di 10 giorni, negli spazi della biblioteca San Gerardo di via Lecco nel mese di novembre.

Tutte le informazioni e i numeri di telefono in locandina qui sotto