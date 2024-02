Monza capitale delle borse: una giornata per le amanti del vintage (ma non solo)

Storie di borse: questo il titolo dell’evento organizzato dall’associazione hobbistica culturale Artelié. Sabato 24 febbraio dalle 10.30 alle 18 nella sede di Monza in via Spalto Piodo al civico 16 sarà possibile ammirare e acquistare tantissime borse.

Un evento organizzato per festeggiare il primo anniversario dell’associazione. “L'ingresso è libero – si legge sulla pagina Facebook di Artelié -. Portate amici, famiglia e amanti di borse vintage e handmade, perché questa sarà un'occasione da non perdere. In occasione del primo anniversario dell’apertura di Artelié abbiamo pensato di festeggiare con un brindisi e di proporvi delle occasioni davvero speciali sulla nostre collezioni di borse per tutti i gusti. Da Artelié, la bellezza, la creatività e la sostenibilità sono di casa. Ci impegniamo a promuovere un approccio eco-friendly e a valorizzare l'arte dell'handmade. Unitevi a noi per un'esperienza indimenticabile di shopping e divertimento. Vi aspettiamo numerosi”. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook dell'associazione.