Sculture e installazioni negli angoli della città e nei parchi. E' anche il parco Increa, a Brugherio, a fare da cornice verde, tra i prati e il blu del laghetto, alle opere di Claudio Borghi, scultore che fino al prossimo ottobre sarà presente in città con la mostra di arte diffusa "Instabili malintesi". Quindici opere per un percorso attraverso un museo a cielo che si estende nel parco e in tutta la città, toccando la sede del municipio, la biblioteca, il parco Villa Fiorita e Increa.

"La scultura non si riceve, bisogna scoprirla, è un percorso che nessuno può fare per noi, né può risparmiarci, perché è un modo di vedere le cose". Questa la descrizione, con le parole scelte dallo stesso artista, della ricerca estetica di Claudio Borghi.

"B@D Brugherio Arte Diffusa è il nuovo progetto promosso da Città di Brugherio, Assessorato alle Politiche Culturali, per valorizzare un modo nuovo di vedere e vivere il territorio che ci circonda, con installazioni d’arte contemporanea distribuite in punti chiave della città che si prefiggono di intrattenere, stupire e far riflettere il pubblico attento ai movimenti artistici" spiegano dal municipio.

A Brugherio saranno protagoniste le opere di Borghi, artista e insegnante d’arte nato a Barlassina e diplomatosi all’Accademia di Brera. L'esposizione, curata da Matteo Galbiati si sviluppa come un percorso di azione estetica ma anche pedagogica che vuole creare consapevolezza e modificare atteggiamenti in una direzione di cittadinanza attiva, consapevole e partecipata. "Sarà un vero e proprio percorso artistico, un percorso che invita alla meditazione e alla contemplazione, un museo diffuso per non disperdere il patrimonio di sensibilità che solo la fantasia può evocare, mettendo in relazione la cultura e nello specifico l’arte contemporanea in intima connessione con il paesaggio urbano. Arte come atto quotidiano quindi, allargata e non localizzata, non limitata alla creazione dell’oggetto artistico fine a se stesso, ma rivolto al mondo esterno come impegno creativo del vivere" spiegano dal municipio.

Il percorso artistico sarà fruibile fino al 15 ottobre 2024.