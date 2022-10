Le streghe, gli Addams e il museo gratis: gli appuntamenti con mostre e cultura a Monza

Ingresso gratuito al museo per i giovani under 35, una nuova mostra sul mondo delle streghe tra storia e leggende e le performence animate a tema Famiglia Addams in Villa Reale. In occasione del prossimo fine settimana e della ricorrenza di Ognissanti sono numerose le iniziative in città per trascorrere momenti all’insegna della cultura, soprattutto destinati alle famiglie.

Musei Civici gratis

Il 31 ottobre è in programma un’apertura straordinaria dei Musei Civici dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 con accesso gratuito per i giovani under 35; così il Comune aderisce alla prima Giornata Nazionale “Giovani e Memoria”, istituita dalla Legge n°234 del 30 dicembre 2021; il fine è valorizzare la memoria quale patrimonio culturale collettivo e senza tempo, alimentando consapevolezza e coinvolgimento dei cittadini alla nostra storia come una inesauribile fonte di stimoli. Info su www.museicivicimonza.it

La nuova mostra in Villa Reale

A Monza arriva una nuova mostra. Inaugura il 29 ottobre e proseguirà fino al 26 febbraio 2023 l'esposizione "Stregherie. Fatti, scandali e verità sulle sovversive della storia" a cura di Luca Scarlini e Vertigo Syndrome, allestita al Belvedere della Villa Reale. Una storia vecchia e nuova di streghe con stampe antiche da una collezione unica al mondo, con incisori dai toni cupi come Dürer o Goya e artisti dai colori morbidi come Delacroix, trattati maledetti cinquecenteschi, manifesti cinematografici originali a tema, amuleti, feticci e altri strumenti rituali provenienti dallo sperduto Museum of Witchcraft di Boscastle, in Cornovaglia.

La Reggia di Monza diventa la casa della famiglia Addams

Dal 29 ottobre al 1° novembre la Villa Reale diventerà la dimora degli Addams: quattro giorni di performance con attori, musicisti e danzatori con spettacoli unici da non perdere. Come il “Gran Tango” di lunedì 31 ottobre ed il concerto pianistico di Igor Andreev, vincitore del Concorso Rina sala Gallo nel 2018 il 1° novembre. Inoltre lunedì 31/10 e martedì 1/11 sarà possibile ammirare la Villa Reale dall’alto con il volo frenato in mongolfiera e lo speciale racconto in cuffia del nuovo “padrone di casa”, Gomez Addams. E Lunedì 31 ottobre, se i visitatori si presenteranno con un abito a tema, potranno entrare gratis in Villa Reale. Tutte le info sono su www.reggiadimonza.it.