Monza a Natale non avrà la ruota: l'assessore spiega perché

Ormai è stato deciso: il Natale 2023 sarà per i monzesi un Natale senza ruota. Per l’assessore Carlo Abbà questa non sarà una mancanza che avrà ripercussioni sulla città. Ieri sera, durante il consiglio comunale, rispondendo a un’interrogazione del consigliere Massimiliano Longo (Forza Italia) - suo predecessore nella stessa delega durante la giunta Allevi - ha dichiarato che “ho il sospetto che non è Monza ad avere bisogno della ruota, ma viceversa”.

Una ruota che aveva richiamato 30mila persone

Longo nel suo intervento aveva spiegato che la ruota era stata una scelta vincente di marketing territoriale. “Nel 2021 quando è stata portata per la prima volta a Monza e installata in largo Mazzini ha richiamato 30mila persone che facevano la fila per salire. Quell’anno il Natale di Monza era stato definito dalla Rai, non sotto il governo di centrodestra, uno dei Natali più belli e la nostra città proprio grazie a quell’attrazione peraltro portata da una famiglia monzese (la famiglia di Riccardo Claudi, ndr) aveva avuto un’importante rilevanza mediatica anche livello nazionale. Era costata zero alle casse del comune ed era stata ampiamente apprezzata anche dai commercianti della zona”.

"Monza non ha bisogno della ruota"

Ma quest’anno non sarà possibile ammirare Monza dall’alto e l’assessore Abbà ha risposto per le rime al suo predecessore. “Pensare che la ruota panoramica possa essere elemento attrattivo per la città significa non conoscere Monza. È un’offesa verso la città e i suoi operatori”. Anche Riccardo Claudi era rimasto molto amareggiato dalla scelta dell’amministrazione di bocciare la sua ruota che in questi era stata allestita anche in grandi città come Palermo e Ferrara e in località turistiche molto note come Mondello, Cefalù e San Vito Lo Capo.

Luminarie e festoni

Intanto la città di Tedolinda in questi giorni ha iniziato a vestirsi per le feste con l’allestimento dei primi addobbi e luminarie per le vie del centro. Addobbi “riciclati” dall’anno precedente che hanno sollevato tanti commenti sui gruppi social e hanno tenuto banco anche in consiglio comunale. “Mi fa piacere che per quanto riguarda le luminarie l’amministrazione non abbia fatto un passo indietro - ha dichiarato ironicamente il consigliere Longo -. Per cinque anni sono state criticate, meno male che non piacevano... Quelle posizionate in questi giorni sono le stesse che avevamo messo dal 2021”. Immediata la replica dell’assessore Abbà. “Rimango sul filo ironia e assicuro che ho preso nota e prenderò in debito conto le parole sentite in quest’aula”. Intanto mancano poche ore alla presentazione ufficiale del Natale 2023 di Monza: nella mattinata di mercoledì 15 novembre in comune di sarà la conferenza stampa di presentazione della kermesse con la partecipazione del sindaco Paolo Pilotto e degli assessori Carlo Abbà, Arianna Bettin (Cultura) ed Egidio Riva (Welfare).