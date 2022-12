Il Motoclub Ducati di Monza festeggia 10 anni di attività

Il Motoclub Ducati Monza A.S.D. festeggia l’importante traguardo dei 10 anni di attività sociale. Nato nel dicembre del 2012, quando affiancato da altri appassionati di motociclismo, il Presidente, Cav. Yvan Sebastian Rossetti, assunse l’impegno di dar vita al progetto ribattezzato “Espansione del Ducati People”, il Motoclub Ducati Monza ha coinvolto, nell’arco di un decennio, ben 409 appassionati del marchio di Borgo Panigale. L’associazione sportiva dilettantistica, affiliata alla Federazione Motociclistica Italiana e all’Unione Società Sportive Monzesi USSMB, nonché iscritta al Registro Nazionale istituito presso il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e membro del European Road Safety Charter (http:/erscharter.eu), ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive connesse alla disciplina del motociclismo, sia turistico sia sportivo ed intende, spiega il presidente: “lo sport anche come strumento di aggregazione con la missione di rappresentare un motoclub d’eccellenza anche ai fini della promozione della sicurezza stradale, promulgando il principio dell’utilizzo della moto secondo criteri di sicurezza e nel rispetto della salvaguardia dell’ambiente”.

Grazie alla decennale qualifica di Ducati Official Club, il Motoclub Ducati Monza ha goduto della privilegiata partnership dello Store Ducati Monza di viale Sicilia ed il Presidente non perde occasione per dedicare, ad Umberto Villa – titolare del dealer monzese della Casa di Borgo Panigale – e al suo staff: “i sensi della mia più immutata stima e gratitudine, in quanto la nostra sinergia ha consentito di soddisfare l’obiettivo comune di rappresentare, nei rispettivi ruoli, un modello d’eccellenza per la diffusione e la promozione della passione per il mondo Ducati nel territorio di Monza e della Brianza”. Sono ben 10 anni, prosegue il Presidente Rossetti, che: “Motoclub e Store chiamano a raccolta i Ducatisti locali organizzando motogiri, raduni, track day, viaggi, altri appuntamenti di socialità e momenti di emozione, passione e divertimento, dedicati alla community Ducati, e la celebrazione del decennale non poteva trovare coincidenza migliore in questa stagione trionfalmente conclusa con le storiche vittorie dei Campioni del Mondo Pecco Bagnaia ed Alvaro Bautista e l’en plein dei titoli Costruttori e Team nei campionati MotoGP e WorldSBK”.

In occasione della celebrazione, Motoclub e Store si sono dati appuntamento nella serata di sabato 10 dicembre presso l’Agriturismo “La Camilla” di Concorezzo dove Associati, dipendenti dello Store, si sono ritrovati per la tradizionale cena sociale natalizia e festeggiare i primi due lustri di attività, con tanto di premiazioni, riconoscimenti e sorprese.

“Siamo cresciuti e ci siamo consolidati – dice con una certa soddisfazione il Presidente del Motoclub Ducati Monza, di recente rieletto alla guida dell’Associazione per il quadriennio 2023-2026 – e mi preme rimarcare, al compimento dei nostri primi due lustri di vita, il costante ed ottimo trend espresso in termini di capacità di attrarre nuovi appassionati del marchio. La celebrazione naturalmente, non è un punto di arrivo, bensì segna l’avvio di nuove prospettive del Motoclub. Grazie all’eccellente operato dei Consiglieri Direttivi, si punta ad esprimere ancor più eccellenza anche nella valorizzazione del genere femminile nel panorama motociclistico, assumendo un nuovo tratto distintivo che possa fungere da polo attrattivo per tutte le donne che vorranno vivere, per mezzo della nostra Associazione, la loro passione per le due ruote e questa idea di attività di involvement introduce anche la necessità di valutare strategie adeguate per fare scouting sulle nuove generazioni".

Con una missione finale: dare l’opportunità ai giovani di diventare Ducatisti che, oltre a rappresentare uno stile di vita, consente di non disperdere la passione per un brand premium che idea, progetta e produce moto sportive dall’esclusivo design italiano, con caratteristiche e prestazioni superiori dimostrate su tutti i circuiti del mondo, rappresentando una autentica italianità d’eccellenza.