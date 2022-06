La Mille Miglia e le super car in autodromo, a Monza il Motor Show

Monza torna la città dei motori. Nel weekend appuntamento con il MIMO Milano Monza Motor Show 2022 per un fine settimana che porterà nel Tempio della Velocità la tappa finale della Mille Miglia e il meglio delle vetture classiche e moderne.

Sabato 18 e domenica 19 giugno in autodromo il pubblico potrà entrare gratuitamente (con registrazione e MIMO pass). Il Milano Monza Motor Show ha preso ufficialmenye il via con l'inaugurazione tenutasi giovedì nel capoluogo lombardo con il taglio del nastro in Piazza Duomo. Tra le vie del centro di Milano saranno esposti a cielo aperto modelli di 50 brand automobilistici e motociclistici.

Il Motor Show in Autodromo

Dalla mattina di sabato 19 giugno sarà l’Autodromo Nazionale Monza a diventare invece protagonista dell’evento e centro di tutte le attività della manifestazione. Già a partire dalle 9 i box del circuito saranno allestiti con anteprime e novità – tra cui modelli 100% elettrici, ibridi o termici - dei marchi coinvolti, in bella mostra in uno dei luoghi più rinomati del motorsport internazionale. Ogni pedana che farà da piedistallo alle auto presenti al MIMO avrà un QR code che permetterà, una volta scannerizzato, di reperire tutte le informazioni tecniche del prodotto, nonché fotografie e video di presentazione.

Nel pomeriggio si svolgerà in Autodromo la Journalist Parade: la parata dei giornalisti automotive accreditati all’evento, che avranno l’occasione di fare un giro di pista e sulle Sopraelevate del tracciato. L’evento clou della giornata sarà però senza dubbio l’arrivo in Circuito degli equipaggi della 40esima edizione della 1000 Miglia, che si sfideranno per la quarta e ultima tappa della più famosa corsa di regolarità del mondo a partire dalle 11 e fino al primo pomeriggio, quando le vetture si muoveranno verso Brescia per le premiazioni. Le oltre 400 auto storiche iscritte, prodotte tra il 1927 e il 1957, saranno precedute dalla sfilata del Tributo Ferrari e si giocheranno la vittoria della gara proprio con una prova cronometrata nel Tempio della Velocità.

Dalle ore 18, supercar e hypercar provenienti da Milano, Torino e Varano de’ Melegari ripeteranno lo stesso percorso appena effettuato dagli equipaggi della Freccia Rossa per il Trofeo MIMO 1000 Miglia, nato dalla partnership tra le due manifestazioni, i cui vincitori verranno premiati in serata in Autodromo. Le stesse supercar e hypercar si prenderanno la scena anche nella giornata di domenica 19 giugno, quando gli appassionati potranno entrare nuovamente sul tracciato stradale con le loro auto per disputare dei turni di track day tra le 9 e le 18 in slot dedicati di 25 minuti l’uno.

Ingresso gratuito con MIMO pass

L'ingresso in autodromo è gratuito e il pubblico potrà assistere gratuitamente a tutte le attività all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza, oltre che ai test drive nel centro di Milano, grazie al MIMO pass, il biglietto elettronico che permetterà agli interessati di accedere al paddock e alle tribune aperte del Tempio della Velocità. Il parcheggio interno al Circuito costa 20 euro per vettura e 10 euro per moto. Per scaricare il MIMO pass e consultare il programma completo, è possibile visitare il sito www.milanomonza.com.