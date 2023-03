In corsia, in moto. La mototerapia ha fatto capolino anche a Monza e le dueruote con in sella campioni di sorrisi hanno percorso i corridoi del centro Maria Letizia Verga dove sono ospiti bambini e ragazzi con patologie oncologiche.

"Oggi abbiamo portato la Moto Terapia in Pediatria grazie ai fantastici e pazzi amici di No Barriers" si legge in un post condiviso dal centro sui social in cui si vedono i piccoli sorridenti ed entisiasti. Bimbi, ragazzi, genitori e operatori hanno passato qualche ora di spensieratezza, su è giù per i corridoi in sella ad una moto. Grande l'entuisiasmo per l'iniziativa anche da parte del personale sanitario. I piccoli degenti del centro Maria Letizia Verga nelle scorse settimane avevano ricevuto anche la visita del cantante reduce da Sanremo Mr. Rain e di Tananai. Due sorprese che hanno regalato sorrisi e gioia.